Brutal ataque: golpearon a un rugbier a la salida de un boliche y lo abandonaron

Un joven de 24 años fue atacado violentamente por una patota que se desplazaba en una camioneta 4x4, luego de salir de un local bailable ubicado en costanera sur y Lamadrid.

Se trata de Emanuel Velázquez, un joven que juega al rugby en San Patricio, pero estaba inactivo por una lesión en la espalda.

Quedó tirado y abandonado sobre el pavimento hasta que fue asistido, tras una llamada al 911 por ocasionales transeúntes.

Según testigos eran alrededor de 5 personas las que se bajaron de una Amarok color negra o gris para propinarle una brutal paliza.

El hecho se produjo el domingo alrededor de las 6.30 camino al estacionamiento en dirección a Pasaje Morgan.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes con traumatismo de cráneo y fractura maxilofacial. Deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El director del Hospital Escuela Salvador González Nadal, informó que está en observación.

“Se encuentra estable y será evaluado por el Servicio de Oftalmología, ya lo hizo Neurología”, detalló el médico.

Alberto “Tito” Corro es cuñado del joven y destacó que cuando llegó al hospital estaba inconsciente pero luego despertó y se encuentra estable, aunque muy dolorido. La familia temía que el joven de 24 años presente alguna lesión cerebral, pero solamente tiene fracturas en el maxilar superior y en el pómulo, por lo que deberá ser operado.

Corro comentó que “tiene golpes de patadas en la cara, solamente le pegaron ahí”, describiendo que los supuestos agresores habrían bajado de una camioneta Volkswagen Amarok, de color gris. Por ello, esperan el resultado del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

En tanto, recalcó que “Ema estuvo dentro del boliche, la pasaron bien con sus amigos y nunca se cruzaron con nadie como para que haya indicios de una pelea”. Explicó que el joven estaba solo porque sus amigos se fueron retirando a medida que pasaba la noche”.

“Los que lo conocemos, sabemos que Ema no es una persona de buscar pelea”, destacó y deslizó que “puede ser un hecho aislado, que lo confundieron con otro a quien querían golpear”. “Es un tipo de corazón muy noble, siempre ayuda y está lejos de ser un violento”, concluyó.

“Problemas con alguien no tiene, su grupo no es conflictivo, él es una persona tranquila, no sale casi a los boliches, nos da impotencia saber que lo golpearon con tanta brutalidad sin motivo”.

La causa fue caratulada como lesiones graves, aunque por la vehemencia y el lugar elegido para consumar la agresión, no estaría lejos de una tentativa de homicidio.

Intervino la Fiscal Graciela Fernández Contarde y la Comisaría Segunda.

(NG)