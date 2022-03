Una correntina representará al país en la maratón más dura del mundo. Este lunes realizaron el sorteo de plazas y fue elegida para participar de la Spartathlon en Grecia.

Sheyla Troia de 47 años fue la primera correntina en recorrer 246 kilómetros en 31 horas, 22 minutos y 42 segundos en agosto del año pasado en Corrientes. La corredora es abogada, trabaja en la justicia y nació en Capital.

Luego de años entrenando y compitiendo, en 2022 va a cumplir el sueño y la meta que atrapa a centenares de maratonistas del mundo: la ultramaratón Spartathlon, una de las competencias más exigentes y reconocidas en el mundo. En Grecia, los atletas deberán recorrer 246 kilómetros en menos de 36 horas, uniendo Atenas con Esparta.

Para participar del evento, los maratonistas ingresaron en un sorteo de plazas. Este lunes se realizó de forma virtual y Sheyla salió seleccionada. "Aún no caigo, mis emociones estan muy entrecruzadas. Siento mucha alegría péro también muchos nervios, porque no es facil llevar la bandera argentina y la de Corrientes sobre tus espaldas", admitió a ellitoral.com.ar. "La gente que confía, mis amigos, mi familia. Es mucho peso y "abandonar" no es una opción", aseguró.

Gentileza

La competencia surgió en 1983, cuando un grupo de ingleses rememoraron la hazaña lograda por el mensajero Filípides, que fue enviado desde Atenas a Esparta para pedir ayuda durante la invasión persa.

El circuito comienza en Atenas, en una zona cercana al Odeón de Herodes Atticus y al Ágora. Con la largada pautada a las 7, se pasa por el Itsmo de Corinto, el Monte Parthenio y se finaliza en Esparta, a los pies de la estatua de Leonidas I, el rey espartano que murió en la Batalla de las Termópilas luchando contra los persas. Los corredores que concluyen la carrera reciben una corona de laurel y un cuenco con agua sagrada del río Eurotas.

VER MÁS: Sheyla Troia, la correntina que busca competir en la maratón más exigente del mundo

La maratón que se realizará entre el 30 de octubre y el 1 de septiembre implica una preparación descomunal para quienes participan. "La verdad, creo que no se dimensiona. Semejante evento el correr 246 horas con un limite de tiempo de 36 horas. Y todo genera un stress enorme. El anotarte, ayer vivir el sorteo en vivo, que no salga tu nombre, que despues salga, tus amigos pendientes y los mensajes y audios al toque", relató.

A pesar de que aún no publican la lista oficial, Sheyla adelantó que tras el sorteo se confirmaron plazas para pocos argentinos y argentinas.

Gentileza

Rumbo a Grecia: una constante preparación

Sheyla Troia entrena todos los días alrededor de 25 kilómetros. "Con algunos dobles turnos que en la semana ascienden a 210 kilómetros", comentó. Actualmente, se prepara para el Campeonato Argentino de Ultra Distancia. "Posteriormente a ello sera mucho más. Con la vista en Grecia", aseguró.

"Tengo mi entrenador que es Javier Zanino, vive en Bella Vista. Él me entrena y el fue finisher en el año 2020 del Spartathlon y ahora salió nuevamente sorteado", confirmó la maratonista.

Sobre qué la inspira, Sheyla admitió que es"el hecho de demostrar que todo se puede, sólo hay que proponerselo. Y trabajar duro y muy duro para ello", comentó.

Gentileza

Por último, la correntina dejó un mensaje para las mujeres de la provincia que buscan cumplir un sueño similar."A las mujeres les digo que en octubre tuve una operacion muy grande, que pense que tardaria mucho mas en volver a correr pero no bajé los brazos", dijo. "Todo se puede. Por supuesto que uno deja de lado un montón de cosas y hace demasiados sacrificios, pero hay que hacerlo", resaltó.

"Mi objetivo es Llegar a Grecia, que mis padres puedan vivir semejante logro y que se sientan orgullosos. Esa es mi mayor motivación", cerró la maratonista.