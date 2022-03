Se suman denuncias por abusos, torturas e intentos de suicidio en el hogar de niños

La Justicia de Corrientes avanza en la investigación de las denuncias contra la directora del hogar de niños “Rincón de Luz” en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, por supuestos abusos y torturas contra los chicos que vivían en el lugar. Mientras tanto, se conocen más hechos aberrantes. Se sumó a la causa el escalofriante testimonio de una adolescente de 17 años quien, según sus declaraciones, quiso suicidarse en tres oportunidades por las agresiones físicas y verbales que sufrió durante los dos años que estuvo en el lugar.

Ayer, el fiscal de instrucción de Gobernador Virasoro, Julio Cazarré, tomó la declaración de la niña S. en cámara de Gesell; víctima de 17 años que durante su estadía en el hogar de niños “Rincón de Luz” sufrió abusos, sin recibir ayuda alguna por parte de las autoridades de la institución.

La niña S. denunció haber sido abusada por un hombre y que, tras haber pedido ayuda a la directora de la institución, recibió de ella un castigo de 15 días de encierro. Según la directora, el abuso era culpa de la propia víctima.

La niña S., además, denunció haber recibido maltratos y golpes por parte de la acusada, lo que la llevó a realizar tres intentos de suicidio aun estando dentro del hogar.

Además, señaló a personas del entorno judicial y policial, donde acudió en busca de ayuda y tampoco la contuvieron.

“Pasé cosas ahí adentro que ningún chico debería pasar y que no están bien. A mí me usaron ahí adentro del hogar”, lamentó la víctima en el inicio del video. También contó que recibió “sanciones” por las cuales debía quedarse encerrada en su pieza durante largos periodos de tiempo. “Solo bajaba para comer”, precisó.

La menor aseguró que la responsable del hogar la golpeó una vez, situación que sirvió de detonante para que decidiera escaparse y buscar refugio en la casa de una de sus abuelas. Con el respaldo de su familiar directa, A. hizo una segunda denuncia —había presentado una inicial pero no se la tomaron— para evidenciar lo que ocurría dentro del orfanato, pero tampoco recibió la respuesta judicial que esperaba.

Así, reveló entre lágrimas que quiso suicidarse “tres veces” dentro del hogar. “Me cortaba, me quise ahorcar varias veces porque viví situaciones que me estaban cansando. Creo que a cualquier chico le debe cansar”, detalló. No recibió atención psicológica y nadie le prestó atención a sus denuncias, según consta en su declaración.

“Quiero que todo esto termine”, suplicó la adolescente.

La impactante declaración se conoce un día después de que otra presunta víctima de abusos y torturas en el mismo centro de menores se presentara ante la magistrada Silvia Erika Benítez y ratificara su deseo de no avanzar con la investigación. Sin embargo, su hermano, identificado como D. I. M., se presentó como querellante para que la causa continúe en pie.

En su denuncia penal, D. I. M. solicita la detención inmediata de la directora del hogar “por su condición de encargada de guarda y educación en concurso real por el delito de facilitación a la prostitución”. Asimismo, el denunciante representado por el abogado Eduardo Echegaray Centeno, exige la imputación y el arresto de un hombre identificado como M., dueño de un local de calzados ubicado en la mencionada localidad correntina y acusado de abuso sexual “por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima”.

