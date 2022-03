Una mujer pide ayuda para cubrir los gastos escolares y alimenticios de su hijo

Una mujer que vive junto a su pequeño hijo pide ayuda para cubrir los gastos para la escuela y darle de comer. Según contó, no puede trabajar por una enfermedad y solo cobra una pensión.

Silvina percibe alrededor de $30.000 y con la mitad debe pagar el alquiler y no le alcanza para cubrir todos sus gastos.

Por eso, en el último tiempo, vendió su cocina, una heladera y otras pertenencias para tener dinero y comprar alimentos.

“Desde el sábado no tenía para comer y mi hijo me decía que tenía hambre. Me desesperé, no sabía qué hacer, no tenía un peso para llevarlo a la consulta al doctor”, comentó a Radio Continental Corrientes.

“Tengo lupus, una enfermedad en los pulmones que hace que se junte líquido. Uno de los síntomas son los nervios, la depresión, y mis manos se están deformando también... Y como mi médico me prohibió trabajar, todo me cuesta el triple. Hoy mi hijo no quiso ir a la escuela, no quería dejarme sola en casa porque me dolía la espalda, por miedo a que me pase algo”, contó.

“Hubo un día en que teníamos todo: heladera, freezer, etcétera. Ahora me queda un lavarropas que no puedo vender: me queda mi hornito, mi cama y la TV. Me estoy quedando casi sin nada. Solo dispongo de $15 mil, porque pago el alquiler. Solo eso me queda”, afirmó.

Finalmente, dio las vías de contacto para los que quieran colaborar. Teléfono: 3795-044-209; dirección: Felipe Cabral 2741, barrio Bañado Norte.