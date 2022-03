Retrasan el regreso de excombatientes a Malvinas por la vacuna Sputnik V

El Gobierno provincial pagó el viaje a Malvinas de 20 excombatientes y dos periodistas. Debían llegar a las islas en mayo, pero las autoridades británicas no permiten el ingreso a quienes se hayan aplicado la vacuna rusa contra el covid-19.

Diplomáticos de ambos países gestionan contra reloj un permiso especial. Si no hay acuerdo, suspenderán el arribo hasta octubre. “Hay posibilidades de que la cuestión se destrabe”, informaron a El Litoral José Galván, presidente de la Asociación de Excombatientes en Malvinas de Corrientes.

“La mayoría de los excombatientes están vacunados con Sputnik V”, destacó Galván, quien recordó que él decidió no volver a las Malvinas. “Las islas son nuestras, me niego a tener que exhibir el pasaporte para que se me permita el ingreso”, dijo a este medio.

El viaje debía concretarse en 2020, pero se suspendió por la pandemia. Recién ahora puede reactivar, pero en las islas Malvinas impera la norma europea que no autoriza el ingreso de extranjeros que no estén vacunados contra el covid-19 y no reconocen a la Sputnik V como un inmunizante autorizado por la Organización Mundial de la Salud.

“Hay posibilidades de que se destrabe y viajen en mayo, de lo contrario todo está conversado para que se realice en octubre”, aseguró Galván.

Los viajes a Malvinas fueron una política de Estado desde 2018, desde entonces varios grupos de excombatientes y familiares han regresado a las islas.

Aniversario

El Salón Verde de Casa de Gobierno lanzó el acto central en conmemoración del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, a llevarse a cabo el próximo 2 de abril en Santa Lucía, a partir de las 18.30.

Juan José Fernández Affur, coordinador del evento, informó que la ceremonia se realizará en la avenida General Paz y agradeció en primer lugar todo el apoyo que brinda la comuna, que “nos recibe con los brazos abiertos y pone a todo el personal a disposición”.

Fernández Affur comentó que habrá una logística importante para no dejar librado al azar ningún detalle. Para ello se dispondrá el armado de un escenario, además de 400 metros de tribunas para 5.000 personas sentadas, dos palcos para autoridades y el vallado correspondiente.

El desfile dará inicio a las 19, con la participación de los excombatientes en Malvinas, en un número estimado a los 1.500, proseguirá con más de 1.000 alumnos de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y la participación especial de cuerpos de Bomberos, a quienes también se les hará un reconocimiento por su heroica lucha contra los incendios forestales que afectaron a Corrientes.

La tradicional cena de los exsoldados será el broche de oro para una jornada que busca realzar y mantener la memoria viva de la guerra de Malvinas.

El presidente del Centro de Excombatientes de Santa Lucía, Omar Chamorro, hizo una invitación abierta a todos a asistir al acto central del 2 de abril, en “nuestra hermosa ciudad, capital de la Horticultura”.

“Queremos realzar la gesta de Malvinas y homenajear a aquellos que dieron y dan la vida por esta causa”, enfatizó Chamorro, agregando a sus palabras que las sensaciones son encontradas. Por un lado, de alegría por lo que va a ser un gran y merecido acto y, por el otro, de tristeza ya que “en esta pandemia fueron muchos los camaradas que nos han dejado físicamente”.