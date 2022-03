Gallardo confirmó a los titulares en River y Darío Benedetto jugará en Boca

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, explicó que no tienen “una deuda” con ganar el superclásico, que saben “de la calidad del rival” pero que le importa cómo llegan sus dirigidos y cómo juega su equipo.

En la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Boca en el Monumental, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, Gallardo aseguró que “no estamos en una deuda con ganar el superclásico. Hemos jugado muchos partidos en nuestra gestión. En todos hubo matices diferentes. Hubo partidos históricos pero cuando se arranca es una etapa nueva”.

“Sabemos la calidad del rival, pero vamos a hacer lo nuestro como lo hacemos siempre. Me interesa cómo llegamos nosotros al superclásico. El partido ante Gimnasia me gustó mucho. Me parece que venimos creciendo futbolísticamente, de menor a mayor, y estamos en un buen momento para seguir sosteniéndolo”, declaró Gallardo, que confirmó el equipo titular antes de que le preguntaran.

River formará con los mismos 11 de la goleada 4-0 ante Gimnasia: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez.

Por su parte, el delantero de Boca Darío Benedetto será titular mañana en tanto el volante paraguayo Oscar Romero tiene chances de estar en el banco de suplentes, tras recuperarse ambos de lesiones musculares y quedar concentrados.

El entrenador Sebastián Battaglia realizó ayer la tercera práctica de fútbol de la semana, a pesar de la pertinaz lluvia que caía en el predio de Ezeiza.

El equipo principal formó con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo “Pol” Fernández y Juan Ramírez; Molinas; Sebastián Villa y Benedetto.