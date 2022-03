Boca inicia la defensa del título de la Copa Argentina

Boca Juniors, actual campeón de la Copa Argentina, comenzará la defensa del título esta noche ante un equipo que está tres categorías más abajo, Central Córdoba de Rosario, en un cruce válido por los 32avos de final.

El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, será arbitrado por el tandilense Jorge Baliño y televisado por la señal de cable TyC Sports.

El ganador de la eliminatoria tendrá como siguiente rival en los 16vos. de final a Ferro Carril Oeste o J.J.Urquiza, los de Caballito de la Primera Nacional y los de Caseros de la B Metropolitana. El Xeneixe, que alzó el trofeo por cuarta vez en su historia en diciembre pasado luego de imponerse en la final sobre los cordobeses de Talleres, será el amplio favorito en Córdoba ante el modesto Charrúa rosarino que cumple una campaña irregular en el inicio del torneo de su categoría, la Primera C. En Boca, el entrenador Sebastián Battaglia conformará un equipo con aquellos jugadores que desean ganarse un lugar en la formación titular, y que tendrá como atractivo fuerte el debut del mediocampista ofensivo paraguayo Oscar Romero, la última adquisición en el reciente mercado de pases.Romero, la quinta incorporación de Boca tras las llegadas de Darío Benedetto, Guillermo "Pol" Fernández, Nicolás Figal y el promisorio arquero Leandro Brey, puede ser importante porque posee características que no abundan en el plantel. El mellizo, de 29 años, es un generador de juego con muy buena pegada, con mayor movilidad que el colombiano Edwin Cardona, quien cumplía ese rol hasta que se marchó el año pasado, y también con la experiencia que carece el juvenil Aaron Molinas.Boca tendrá en la defensa a otro recién llegado como Figal, a Gastón Ávila, de muy buenas actuaciones en los partidos de pretemporada, y Agustín Sandez, quien también será titular el domingo ante Huracán debido a la expulsión que sufrió el dueño del puesto, el colombiano Frank Fabra, el sábado pasado en el empate en Avellaneda con Independiente (2-2). Battaglia incluirá en el ataque a una dupla que genera ilusión conformada por el santiagueño Exequiel Zeballos y el santafecino Luis Vázquez, y también jugará en el mediocampo otro juvenil que promete como Cristian Medina, más el experimentado Eduardo “Toto” Salvio, quien comenzó la Copa de Liga como titular y no respondió, lo que le costó ir al banco de suplentes en Avellaneda. El termómetro del partido pasará por lo que propondrá Boca, que es el que tiene la obligación de ganar y conformar con una buena actuación, ante un rival que no hace pie en su categoría. El equipo rosarino dirigido por Juan Rossi comenzó su campaña en la Primera C con un rendimiento de mayor a menor, eso se reflejó en el triunfo inicial sobre Liniers (2-0), luego obtuvo un empate ante Excursionistas (0-0) y la reciente derrota frente a Atlas (2-0) en General Rodríguez.

La figura en los últimos partidos en el conjunto rosarino fue el arquero Matías Giroldi y el más conocido del plantel es el delantero Juan Manuel Cobelli, de 34 años y surgido de Newell's Old Boys, con pasos por Chacarita y Atlético Tucumán, además de clubes de Chile, Ecuador, Uruguay y Perú.