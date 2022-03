Dieron el alta a Yamila Alegre, la correntina que recibió 15 puñaladas

“Estoy estable, no bien. Me cuesta mucho estar de pie y respirar”, afirmó Yamila Aguirre, la joven correntina de 27 años que recibió el alta médica luego de permanecer dos semanas internada, tras de recibir 15 puñaladas de su marido.

“Psicológicamente también estoy un poco mal. Gracias a mi familia estoy contenida y me mantengo tranquila”, señaló en la vereda del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, Buenos Aires. “Ver a mis hijos era algo que necesitaba para estar tranquila”, dijo a C5N.

“Más allá de la ayuda, quiero dar mi testimonio para todas esas chicas que tal vez estén pasando por algo así (víctimas de violencia de género) y tal vez no quieren contar. Si hay violencia, si hay maltrato, si hay desconfianza, eso no es amor”, enfatizó.

Relató que “primero empieza con un cachetazo, un tirón de pelo y después termina en esto que me pasó a mí. Yo estoy viva de milagro. Me cuentan lo que me pasó y no lo puedo creer. Pasaron 15 días y perdí totalmente la noción del tiempo y me sorprendo de estar viva y de pie”, admitió.

Luego de pisar nuevamente la calle se trasladó hasta la casa de una amiga, donde además estará junto con su mamá y sus hijos: dos nenas de 11 y 10 años y un varón de 5. Dijo que en ese lugar se alistará, mientras termina de reunir el dinero que necesita para los pasajes y el costo de la mudanza hasta la ciudad correntina de Monte Caseros.

Hechos

El violento episodio ocurrió en la noche del domingo 6 de marzo, cuando Yamila y su expareja Julio Gutierrez mantenían una discusión.

El hombre la apuñaló 15 veces frente a sus hijos hasta que llegó su padre, que escuchó los gritos de la joven, irrumpió en la vivienda y redujo a su hijo.

Gutiérrez estuvo prófugo tras el ataque y se entregó horas después. El Juzgado de Garantías interviniente ordenó su detención. Fue acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo (femicidio) en grado de tentativa.

(WA)