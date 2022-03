El motivo de la ausencia de Carina Zampini en el homenaje a Gerardo Rozín

El domingo pasado, a 9 días de la muerte de Gerardo Rozín, en La Peña de Morfi le rindieron un sentido homenaje al conductor del programa y la ausencia de Carina Zampini fue tema de análisis en las redes.

En 2015, Rozín salió a la cancha con el primer programa de Morfi, todos a la mesa, producto que le dio la oportunidad a la actriz de mostrarse en una nueva faceta, la de conductora. Sin embargo, según detalló Luli Fernández la química entre ellos no fluyó y el vínculo no terminó bien.

"A muchas personas les sorprendió la ausencia de Carina Zampini. La realidad es que, desde la muerte de Gerardo Rozín, hace 10 días, ella en ningún momento se pronunció en las redes sociales, ni apareció. A diferencia del resto de sus compañeras", comenzó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo (lunes a viernes, 11 horas, por eltrece).

Luego, continuó: "Se habla de la malísima relación que supieron tener ellos y del portazo que dio ella al programa".

Evocando un testimonio de un cercano a Rozín, Luli Fernández agregó: "Yo me anoté una frase de una persona allegada a Gerardo, que dijo: 'Ella cayó tipo estrella a un ámbito en el que no la conocían y en el que no había trabajado'. Por la cuestión del cartel... Ella estaba en un rol distinto. Había mucho cortocircuito y termina renunciando".

EL DESCONSOLADO LLANTO DE ZAIRA NARA EN EL HOMENAJE A GERARDO ROZÍN

En pleno homenaje, Zaira Nara rompió en llanto cuando Jairo interpretó en La Peña de Morfi una de las canciones favoritas de Gerardo Rozín.

Espectadora de la sentida entrega del artista, dedicada al creador del programa de Telefe, la conductora dejó que fluyan sus lágrimas, desconsoladamente.

"Me da bronca que no pueda vivir todo esto", expresó la hermana de Wanda Nara.

