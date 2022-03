Recaudaron $30.000 en la costanera sur para Isabella, la niña atacada por su perro

Una exposición de 35 automóviles clásicos en la costanera sur de Corrientes recaudó $30.000 ayer, que serán destinados para pagar una intervención quirúrgica de Isabella, una niña atacada por su perro.

Sin embargo, el monto recaudado ayer representa el 16% de lo que necesita la familia para solventar la operación para que la niña recupere la normalidad en su vista.

Isabella es una niña de 3 años de la ciudad de Corrientes, que en febrero sufrió un ataque canino que la dejó con dificultades en la vista.

El evento solidario fue organizado por el Escuadrón Fierrero, un grupo de fanáticos de los autos clásicos, para tratar de recaudar los $180.000 necesarios para la cirugía de la menor.

El primer día de febrero la niña sufrió un ataque de su mascota, lo que derivó en una cirugía maxilofacial para suturar la frente y el cuero cabelludo.

“En eso salió todo bien, pero en oftalmología nos dicen que trataron de reconstruir el tejido con pupila, párpado y vía lagrimal superior e inferior, que es lo que el perro desgarró”, detalló a El Litoral su madre, Débora Barrios.

“Nos explicaron que la niña se tiene que someter a otra cirugía para la reconstrucción del lagrimal, que no pudieron realizarle en el Hospital Juan Pablo II porque no hay especialistas y ese tipo de cirugías no se realizan en este pediátrico”, explicó la madre, y agregó: “Nos derivan a una especialista en lagrimales y cirujana plástica. El presupuesto es de $180.000. Soy enfermera, ni poniendo todo mi sueldo lograría recaudar ese dinero. Por mi parte decidí comenzar a hacer rifas”.

Por esto, el Escuadrón Fierrero organizó la exposición de autos clásicos en la costanera sur de la ciudad de Corrientes este domingo, con el propósito de recaudar dinero para Isabella.

De todos modos, quienes quieran colaborar con el dinero que falta pueden hacer donaciones al CVU de la madre: 0000003100084100787672. Su contacto telefónico es 3794051429.

También el Escuadrón Fierrero dispuso su cuenta, cuyo alias es escuadron.fierrero. Este grupo lleva adelante movidas solidarias desde hace varios años, apoyando especialmente a niños y niñas con enfermedades. Sus recaudaciones solidarias se realizaron incluso durante la pandemia de coronavirus, con grandes exposiciones de automóviles clásicos en la costanera sur, la Ruta nacional N° 12 y el parque Mitre.

(IB)