La Cámara del Tabaco explicó por qué se demoran los pagos a los trabajadores

La Cámara del Tabaco de la provincia de Corrientes informó ayer en un comunicado oficial por qué aún no se depositó lo adeudado a los trabajadores. Pidieron agilidad al Gobierno nacional mientras los productores aún no recibieron la paga de $22 millones.

Trabajadores tabacaleros esperan cobrar un monto adeudado que corresponde al 80% de la recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET). Según expresó a El Litoral Roberto Segovia, dirigente del sector, el dinero está en el Instituto Provincial del Tabaco y no fue abonado por falta de una resolución. La semana pasada, Cristian Vilariño, coordinador de Tabaco de la Secretaría de Agricultura de Nación, visitó Goya y se reunió con representantes.

En ese sentido, la Cámara de Tabaco difundió un comunicado ayer en redes sociales y medios de comunicación, firmado por Raúl Santajuliana, director de la entidad, donde detallan que fue el funcionario nacional, Vilariño, quien habría aclarado la “imposibilidad jurídica de abonar lo adeudado” en esta reunión.

“Para abonar el faltante mencionado, se comprometió a encontrar la forma de hacerlo en el menor tiempo posible. Para lo que surgieron dos posibilidades, que facilitarían esta rapidez en el pago”, explicó Santajuliana. Sin embargo, no detalló cuáles serían esas posibilidades.

Además, mencionó que “otro tema era la excesiva demora en transferir la reserva financiera del POA Aspro 2021, ya aprobado con la resolución respectiva”. El Plan Operativo Anual corresponde a una asistencia financiera que otorga el Gobierno Nacional a partir de lo que cada provincia produce en el sector.

“Solo originan problemas y costos. Tanto para la obra social como para los productores beneficiarios, ante cortes y postergaciones de servicios”, dijo. Además, detalló que esta semana insistirá en la agilización de esta “inexplicable demora”.

También aseguró que se insistió en la aprobación del POA 2022, que hasta el momento no mostró resultados.

“Por último se le insistió al subsecretario Vilariño, la necesidad de agilizar trámites, que muchas veces resultan inútiles, excesivos o simplemente sirven para dilatar injustificadamente las transferencias en tiempo y forma de los fondos. El funcionario está totalmente de acuerdo en que hay tiempos dilatorios que hay que eliminarlos, manifestando una vez mas que para ellos esto es también una prioridad”, cerraron en el comunicado de la Cámara.

Sobre el monto no adeudado, Segovia expresó a este medio previamente que: “Le planteamos al funcionario que no nos pareció una buena decisión que todavía no se pague el saldo del 80% que quedó en poder del IPT luego del abono nacional. Entendíamos que eso podía haberse pagado a principio del año con la Caja Verde”.

Además de esto, el Gobierno nacional se comprometió a trazar un Plan de Trabajo para garantizar el desarrollo del sector en tiempos de crisis climática y catástrofes ígneas en la provincia.

Segovia aseguró que Vilariño se comprometió a que esta semana tendrán novedades sobre lo administrativo que trabaría este abono reclamado.

(BDC)