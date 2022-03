El Gobierno cruzó al funcionario que cuestionó en la Justicia el acuerdo con el FMI

La portavoz Gabriela Cerruti apuntó contra un funcionario, quien durante el debate en el Congreso por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) participó activamente de las movilizaciones en contra del proyecto y hasta inició una acción judicial.

Se trata de Claudio Lozano, director del Banco Nación, una de las voces críticas dentro del Frente de Todos respecto a la renegociación de la deuda y que junto con otros dirigentes presentó un amparo en la Justicia para que se declare la “inconstitucionalidad y nulidad insanable” de la deuda con el FMI.

“Uno tiene que conocer sus propios límites de hasta cuándo permanecer en un gobierno o no, si esa postura es tan extrema que a vos mismo te hace sentir que ya no sos parte. Si vos tenés una postura tan extrema, deberías preguntarte qué es lo que te lleva a permanecer allí, ¿no?”, expresó en diálogo con radio Diez.

De esta manera, la portavoz apuntó al titular de la entidad bancaria y presidente del partido Unidad Popular, unas de las fuerzas que integran la coalición de Gobierno, que atraviesa una fuerte interna que se profundizó luego de la sanción de la ley para acordar con el Fondo.

El economista relativizó los dichos de los funcionarios. “Ni Santoro, ni Cerruti ni Aníbal Fernández hablaron per se de mi persona. Fueron interrogados por radio 10, por Clarín o por La Nación. Lo que a mí me sorprende es la preocupación de ciertos medios para ver si me echan o no me echan”, expresó anoche el exdiputado a Clarín, luego de que hace dos semanas encabezara una marcha con otros sectores críticos del Frente de Todos cuando la Cámara Baja se disponía a darle media sanción a la ratificación del acuerdo.

(JML)