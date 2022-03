Relevaron a la jefa de la AFI del secreto para declarar en la causa de espionaje

Alberto Fernández relevó a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, de la obligación de guardar secreto y confidencialidad para que este martes declare en la causa que investiga si existió espionaje político durante el Gobierno de Mauricio Macri.

El Decreto 139/2022 que regula el “Deber de confidencialidad” fue firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y el ministro de Justicia, Martín Soria, y publicado ayer a la madrugada en el Boletín Oficial.

No obstante, se aclaró que “la dispensa no contempla la posibilidad de que (Caamaño) se pronuncie acerca de nombres de agentes, datos del organismo, servicios colaterales y/o cualquier otra circunstancia que, por no guardar estricta vinculación con el objeto del proceso, pudiera vulnerar la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación”.

La interventora de la AFI fue citada por el juez federal del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, Marcelo Martínez De Giorgi, a prestar declaración testimonial ayer en la causa que se investiga “la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior”.

.(JML)