Una correntina ganó un millón de pesos en el programa de televisión “Los 8 escalones”

Marcela Dop es oriunda de Monte Caseros y ganó un millón de pesos en el programa “Los 8 escalones” de la señal televisiva de El Trece. La joven se presentó para probar suerte tras recibir el llamado de la producción para participar.

“Todavía siento que estoy soñando y que tengo miedo de despertar. Para mí fue un momento único que no se puede describir con palabras, todavía no lo puedo creer”, aseguró la mujer a El Litoral.

Marcela vivió casi toda su vida en la localidad correntina y cuando cumplió los 18 años se mudó a Buenos Aires para estudiar la carrera de Comunicación Social.

“Estuve un tiempo, no terminé la carrera en ese momento y volví a mi pueblo hasta que se abrió una extensión de la Universidad de La Plata, entonces aproveché y terminé la licenciatura. Estuve un tiempo trabajando en radio y después conocí a mi actual pareja que vivía en Buenos Aires y me vine a vivir con él y formé mi familia”, indicó.

Dop contó que se anotó en la página web del canal del sol para el programa que “miraba y me gustaba mucho”. Finalmente, sin demasiadas expectativas, la llamaron para participar. “No podía creer, pero hacía un mes que me había anotado, por un momento digo ‘no voy’, porque me asustó un poco, pero después pensé que era una oportunidad para no desperdiciar”, indicó.

La mujer le contó a El Litoral que cuando comenzó el juego no se le cruzó por la mente llegar hasta la final. “Mi único miedo era quedarme en el primer escalón y eso me iba a dar mucha vergüenza porque me animé a hacerlo. En el segundo escalón me equivoqué y pensé que hasta ahí llegaba”.

En ese sentido, comentó que a medida que iba avanzando comenzó a tener mayor confianza y el pensamiento de que podía lograrlo la invadió.

“No me pasó de no saber las respuestas por nervios, porque trataba de pensar bien la respuesta y no sentí que iba a responder mal. Me trataba de tranquilizar y no me equivoco en decir que tuve suerte, porque algunas preguntas que le tocaron a los demás no las sabía”, recordó.

Al momento de pensar qué iba a hacer con el dinero, dijo que en principio quería saldar unas deudas con su familia, pero se encontró con que no le aceptaban el dinero. “Me pidieron que lo use y viaje con mi hija a algún lugar. Aunque me gustaría invertir en algo que me de un rédito con el tiempo, pero hasta que no me entreguen no sé qué haré”, concluyó.

(GGC)