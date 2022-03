San Martín fue víctima del buen pasar de Ferro

Rival. La visita no sintió el desgaste de jugar dos partidos en días consecutivos.

San Martín de Corrientes perdió anoche frente a Ferro Carril Oeste por 77 a 73, en partido de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. Así Ferro quedó con un registro de 20 victorias y 13 derrotas y superó en la tabla a los correntinos (ahora están quintos), que tienen ahora 20 y 14. Es la segunda derrota consecutiva en condición de local.

La figura del conjunto de Caballito fue Eduardo Varisani con 18 puntos y 7 rebotes. En el local se destacó Javier Saiz con 18 y 4.

En un momento de definiciones, el verde sacó chapa y se llevó un partidazo de Corrientes. Pese a correr de atrás durante el primer tiempo el equipo de Fernández remontó el partido mostrando autoridad y buen juego. En el segundo tiempo levantó su efectividad en los tiros y tuvo la figura de Vasirani que no falló en los momentos claves. Por el lado de San Martín se destacó el tándem Machuca-Saiz pero no fue suficiente ya que no estuvo acertado desde la línea de 3 ni tampoco en tiros libres. Con este triunfo Ferro cerró una gira inmejorable por Corrientes con 2 victorias. En el Rojinegro sigue sin reaparecer Matías Solanas.

En otro partido jugado esta noche, Boca (18-13) le ganó de visitante a La Unión de Formosa (11-21) por 64 a 59.