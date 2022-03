Suspenden a un concejal por incompatibilidad de funciones

Polémica en Itatí por el cargo de un concejal del Partido Nuevo. El Concejo Deliberante habría tomado la decisión de suspenderlo de sus acciones por incompatibilidad con otro cargo público. Sin embargo, no fue notificado de la decisión y confirmaron que irán a la Justicia si esto fuera así. Además, no descartan presentar una denuncia penal por abuso de autoridad.

Se trata de Omar Sosa, un concejal itateño que además trabaja en un organismo bajo un contrato de servicio. Ayer, medios locales informaron que lo habrían suspendido de su cargo como Concejal en una decisión amparada en la Carta Orgánica Municipal. Pero su abogado confirmó que no fue notificado.

“El concejal Sosa es una persona que no tiene ningún cargo en el organismo del Estado. La Carta Orgánica de Itatí establece que es incompatible ejercer un cargo provincial o nacional. Pero eso se refiere a ser funcionario”, explicó a El Litoral, Guillermo Chas, abogado del funcionario.

Sin embargo, Chas detalló que: “El concejal tiene un contrato de locación de servicio, es un empleado, del Senasa”. “No tiene cargo porque no es autoridad. Es un trabajador de este organismo”, contó. Además, sumó que al tener este contrato está en una situación de precarización, y no pertenece a un espacio de planta permanente, por lo que no puede tomarse licencia tampoco.

Sosa asumió el 10 de diciembre pasado. “Él contó esta situación antes de asumir y no recibió ningún reclamo. Asumió planteando la situación y entendiendo que no contradice la Carta Orgánica”, resaltó Chas. Según confirmó el abogado, el funcionario no recibió ninguna notificación ni reclamo por escrito desde el Concejo Deliberante. Además, agregó que si recibió reclamos en privado de funcionarios de la oposición. “Se están aprovechando de los trabajadores”, dijo.

“Nosotros nos enteramos por Facebook de esta situación. Se supone que habría una decisión del Concejo Deliberante pero por escrito no hay nada, y si no hay no existe”, aseguró Chas. “No hay ninguna decisión publicada en el Boletín Oficial Provincial. El Municipio no tiene Boletín por lo que no hay tampoco. Tampoco está notificado al concejal de forma fehaciente”, expresó.

En este contexto, Chas adelantó que en caso de que la decisión exista, tomarán acciones legales. “Nosotros desde ya vamos a plantear la nulidad. Tanto por la vía administrativa y eventualmente por la vía judicial. La Carta Orgánica establece una mayoría absoluta para tomar este tipo de decisiones y acá hay solamente cuatro de siete concejales que votarían a favor. Es solamente una mayoría simple”, destacó.

“No desestimamos la posibilidad de presentar una denuncia penal porque consideramos que hay abuso de autoridad al estarse tomando una decisión que va en contra de las normas”, resaltó Chas. “Eso podría considerarse como incumplimiento a las órdenes de un funcionario público”, sumó.

Además, detalló que Sosa seguirá presentándose a ejercer funciones en el Concejo Deliberante. “En el caso de que alguien le impida ejercer su cargo, vamos a tomar medidas judiciales”, dijo. El lunes presentarán una nota formal para que las autoridades se abstengan a tomar medidas al respecto.

