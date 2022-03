Quieren lanzar un referendo para dolarizar la economía

El diputado libertario Javier Milei volvió a referirse a su candidatura para presidente en 2023 y propuso hacer un referéndum si llega a serlo y la “casta política” no le deja dolarizar la economía. “Si yo soy presidente voy a dolarizar la economía. Me comprometo a eso. Y si la casta política no me lo deja hacer, llamo a un referéndum. Vamos a ver lo que dice la gente”, prometió el referente del partido la Libertad Avanza.

“Ahí sabremos si la sociedad quiere esa plata de porquería que emiten los políticos delincuentes de nuestro país o una moneda de verdad”, afirmó en diálogo con el canal de noticias LN+.

Hace tres semanas, Milei había confirmado sus intenciones presidencialistas para el año que viene y reveló que ya tiene armado parte de su gabinete de ministros.

“Definitivamente ya me estoy preparando para ser presidente. De hecho, estoy armando el gabinete en las sombras y ya tengo armados cuatro ministerios”, confirmó.

El candidato prefirió no dar nombres para evitar que “los medios les arruinen la vida”, pero que “las funciones más urgentes están encaminadas”. Estas “tienen que ver con el ministerio de Economía, Relaciones Exteriores”, indicó.

(JML)