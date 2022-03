La hermana de Cazzu y Jennifer Parker, a las trompadas en una plaza: las fotos y tremendas acusaciones

Luego de que Cazzu acusara públicamente a la influencer Jennifer Parker de perjudicarla en su carrera artística, y que Parker le respondiera que era "racista", la situación se descontroló totalmente y la hermana de la trapera se encontró con la influencer y terminaron a las trompadas.

Así lo comunicó Florencia Cazzuchelli en su cuenta de Instagram. "Me la cruzo a esta chica Jessica (sic) Parker en Plaza Houssay con lo cual le digo que es un buen momento para cuestionar por qué amenaza a mi hermana por redes. Empecé a hablarle y a preguntar, le cuestioné quién se cree para amenazar a la gente si ella fue la generadora de todo el bardo", comenzó Florencia.

"Esta chica negó todo, todas las acusaciones, negó todas las publicaciones y videos que hizo en su contra (N. de la R: de Cazzu). Supuestamente ella nunca hizo nada para que la bajen de un tema, que ella nunca había tenido ese alcance. Nunca nada. Había dicho que ella se la había agarrado con Nathy Peluso, no sé, ni interesa. En un momento la miré y le dije: 'No tiene sentido esto. Me di la vuelta y le dije sos un chiste', agregó.

"Hice tres pasos y esta mujer, este personaje nefasto, me agarró de atrás, se me colgó, me empezó a pegar piñas. Me tenía agarrada del pelo como no me podía seguir pegando piñas". En ese momento, mostró que tenía toda la cara rasguñada y que le faltaban 3 cadenas de sus collares.

"Agarraste de atrás a traición, rasguñaste la cara porque no pudiste embocarme una buena piña de frente. Yo no te toqué un pelo porque ni en pedo me ensucio por pegarle a una loca patológica para que después lo agarre en contra mío y de mi familia, sobre todo porque ya sabemos que es una mentirosa crónica", escribió.

"Los videos no los voy a subir porque ya los tiene la cana, ustedes dejen de morbosear, ya me están viendo cómo me dejó la cara, ¿para qué quieren ver cómo me pega?", finalizó en una historia.

Por su parte, la activista antirracista no se quedó callada. Primero archivó todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram y subió varias historias diciendo que "hay otro lado de la historia".

"Ahora sí, gente. ¿En serio creen que yo fui la que atacó? Me buscó, no fue casualidad. Nadie sabe mi recorrido, ni dónde estoy, ni mis cercanos. Yo solo necesitaba reflexionar, vengo de semanas muy movidas", escribió Parker y agregó: "Mostrá los videos".

"Mientras mentías te drogabas. Sos un ejemplo", escribió en forma irónica y agregó: "Ahora yo me pregunto algo. ¿Y los videos?". Acto seguido, mostró una captura en la que se la ve en el piso y a Florencia, encima de ella.

Por otro lado, hizo publicaciones en Instagram que recibieron muchos comentarios de repudio.

