Quién es la supuesta nueva novia de Leo Alturria: tiene 30 años y trabaja en una farmacia

Este lunes en Intrusos presentaron una entrevista en exclusiva con Antonela, una joven a la que se presentó como la supuesta nueva novia de Leo Alturria, el ex de Lizy Tagliani, con quien se muestra en sus redes sociales con mucha frecuencia.

“Ella tiene un montón de posteos con él, y uno dice ‘no es algo oculto’. Si entrás al Instagram de Antonela, que creo que tiene 30 años, es de Luján y trabaja en una farmacia, ella muestra fotos con Leo, donde se los ve muy juntos”, señaló Maite Peñoñori.

“Se los ve en complicidad. Obviamente no aclaran si son novios, pero están en planes que parecerían de pareja: van a comer, que también lo puede hacer con sus amigos, y además es ella misma la que habla de una relación y no de una amistad”

ANTONELA HABLÓ SOBRE SU RELACIÓN CON LEO ALTURRIA

Gonzalo Vázquez encontró a Antonela y ella le contó que con Alturria se conocen “desde hace tres meses”. “Empezamos a hablar por Instagram, pero no hay títulos. Él es muy buena onda, es lo más. Él vino para acá, hemos salido. Yo suelo ir para allá”, confesó, antes de hablar sobre los rumores de “manipulados” que suscitó un posteo de Tagliani.

“Creo que no es nada de todo lo que dice ella. Yo no sé bien cómo es la interna. Él algo me contó, pero no creo que se así, como dice ella. Para mí, que hay un poquito de despecho por ahí o algo”, agregó Antonela.

“Tengo entendido que ella quiere volver (con él), y él supuestamente no. Ella lo quiere, y por eso subió un video diciendo que es el amor de su vida y la verdad es que me da un poco de pena. Yo la re entiendo como mujer”, aclaró la joven.

“Yo lo veo bien, por ahí si lo veo bajón le pregunto. Pero con el tema de Lizy, creo que ya lo superó. Él es muy buena onda con ella: le contesta los mensajes y es muy buena persona”, explicó Antonela, que confesó que no cree que Lizy sepa de su existencia.

“Te vuelvo a repetir: somos amigos. Aparte Leo debe tener muchas amigas, supongo. No se habló nada, ni arrimamos todavía”, concluyó la joven sobre su supuesta relación con Alturria.

ciudad.com.ar