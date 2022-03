Falta pasto: advierten posible mortandad de animales y recomiendan vender ganado

El responsable del Plan Ganadero en el Ministerio de la Producción de la Provincia, Eduardo Ortiz, recomendó ayer a los pequeños productores vender parte de su ganado ante una eventual escasez de alimentos en invierno. Advierten que podría haber mortandad de animales por falta de alimento.

“Hoy la emergencia es tratar de atender (a los productores) con pasto. Gracias a Dios, la solidaridad de las provincias fue enorme. Hemos recibido rollos de pasto de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos. Todos los días están entrando por las rutas camiones cargados con rollos o fardos de alfalfa”, dijo el responsable

del Plan Ganadero en el Ministerio de la Producción de la Provincia, Eduardo Ortiz.

“Viene junio, julio y agosto cuando el crecimiento del pasto natural se frena. Si el productor pequeño no baja la carga vendiendo algunos de sus animales, es probable que en el invierno tengamos problemas, que haya mortandades o dificultades para el próximo servicio por pérdida de condición corporal por estar excedidos de animales y con muy poco pasto. Ese es el cuadro que nos imaginamos que va a pasar dentro de tres meses”, explicó el funcionario.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación coincidió con este pronóstico y propuso facilidades para propiciar el éxodo de la hacienda ganadera en Corrientes. Mientras que organizaciones rurales y gobierno de provincias agrícolas enviaron alimentos.

“Los rollos y fardos fueron distribuidos a productores de Empedrado, San Roque, Goya, Bella Vista, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Perugorría, Ituzaingó, Itá Ibaté, Loreto, Berón de Astrada, Caá Catí, Alvear, San Luis del Palmar, Santa Lucía, San Cosme, Itatí, Riachuelo y Capital”, indicó el gobernador Gustavo Valdés en Twitter.

Hasta el viernes Corrientes recibió forraje de seis provincias argentinas y que se comenzaron a distribuir en 20 municipios. Las donaciones tienen el propósito de reemplazar a los pastizales de ganadería que se quemaron en los últimos dos meses y evitar la desnutrición de vacunos.

“Que no se preocupen las localidades que aún no recibieron la comida, se va a empezar a distribuir la semana que viene. Los fardos son de 20 kilos, fáciles de llegar hasta los parajes, y los rollos tienen 450 kilos y un productor no los puede transportar, hay que llevárselos. Toda esa distribución la vamos a afinar la semana que viene”, adelantó Ortiz.

Créditos

“Con esa ayuda estamos atendiendo, primero, a los productores más chicos, porque son los que no tienen recursos o herramientas para paliar la falta de pasto. Para los productores medianos y más grandes, sacamos líneas financieras”, agregó Ortiz.

El Gobierno de Corrientes activó el Programa de Asistencia Estratégica para la Emergencia Ígnea, un despliegue de líneas crediticias desde 3 millones a 15 millones de pesos, con un plazo de pago de hasta 84 cuotas; con sistema de amortización alemán mensual, trimestral o semestral y con un plazo de gracia de hasta 12 meses. La línea de hasta $3.000.000,00 destinada a inversión y/o adquisición de bienes de capital e infraestructura ofrece un plazo de hasta 84 meses. Es a sola firma y con una tasa fija de 19 %.

Asimismo, la línea de hasta $15.000.000,00 tiene un plazo de 84 meses, con un plazo de gracia de hasta 12 meses con garantía real, SGR o fondo de garantía, prenda e hipoteca con destino a inversión o adquisición de bienes de capital e infraestructura.

“Esas líneas ya están vigentes desde esta semana y hay gente haciendo carpeta e incribiéndose”, aseguró el responsable del Plan Ganadero. “Lo que quedó es un campo arrasado por dos años de sequía y con un invierno que viene con pocos días para recuperar el pastizal”, señaló a Génesis Rural.

Entonces, para Ortiz es necesario combinar la baja de animales en los campos junto con el aumento de raciones de afuera de los establecimientos, como balanceados o maíz.