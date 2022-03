Masacre en un partido de fútbol de la liga de México

Por unos minutos, el centro del horror mundial se desplazó de Ucrania hasta México, pero no para presenciar otro conflicto fronterizo entre países ni una masacre entre bandas narco, sino que tuvo como sede un estadio del país azteca donde un enfrentamiento el sábado entre aficionados de los equipos Querétaro y el actual campeón Atlas dejó decenas de heridos y, según estimaciones no oficiales, al menos 17 muertos y una cantidad no determinada de desaparecidos.

Hinchas de ambos equipos comenzaron una pelea en las gradas del estadio La Corregidora de Querétaro, en el centro del país, durante un partido entre ambos clubes, que llevó a cientos de aficionados, incluyendo niños, a invadir la cancha tratando de resguardarse de la pelea cuando subió de tono. Videos en redes sociales e imágenes de televisión mostraron a aficionados golpeando a personas que ya estaban heridas en las tribunas del estadio y afuera del inmueble.

También a varios hombres desnudos tirados sobre el piso con manchas de lo que parecía ser sangre y a un hombre armado con una silla golpeando a otros a su alrededor en medio de una trifulca. Protección Civil de Querétaro dijo en su cuenta de Twitter que todos los heridos son hombres.

“Condeno con toda energía la violencia del día de hoy en el Estadio Corregidora”, dijo el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien aseguró que tendráuna reunión con los responsables de seguridad pública del estado para abordar el incidente. También indicó que los dueños del equipo local deberían de responder por lo sucedido.

El encuentro, correspondiente a la novena jornada del torneo Grita México C22, fue suspendido a los 62 minutos debido a la violencia.

El presidente de la Liga MX, Mike Arriola, dijo en su cuenta de Twitter que se castigará "ejemplarmente" a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio y dijo que la violencia era "inadmisible". La Liga dijo que inició una investigación.

Tanto el Atlas como el Querétaro condenaron el enfrentamiento entre sus aficionados, respaldaron una investigación y castigo a los responsables.

El presidente ejecutivo de la Liga mexicana de fútbol, Mikel Arriola, anunció la suspensión de los partidos que restaban para completar la fecha 9 del torneo de Primera División, como también los encuentros del certamen femenino y el ascenso por los hechos de violencia que se registraron.

En un video publicado en la página oficial de la Liga MX a última hora del sábado, el dirigente confirmó la suspensión de los compromisos que debían jugarse este domingo: Pumas- Mazatlán, Pachuca- Tigres y Tijuana- Atlético San Luis. También se postergaron los seis cotejos pertenecientes a la liga femenina y otro del Ascenso.

(EN)