Ferroviario y Cambá Cuá, el partido destacado del inicio del campeonato

Ferroviario y Cambá Cuá animarán el partido destacado de la fecha inaugural del torneo oficial de Primera A que organiza la Liga Correntina, cuya fecha de inicio fue fijada para el sábado 19 de este mes.

El certamen reunirá a 18 equipos, divididos en dos zonas de nueve, tiene previsto concluir el 13 de agosto, y clasificará al campeón y al subcampeón al Torneo Regional Federal Amateur 2022 que comenzaría a mediados de septiembre próximo.

Cambá Cuá volverá a participar del campeonato, luego de la polémica decisión de no retomar su participación en el torneo oficial 2021 luego de haber jugado las primeras fechas del certamen, y tras la interrupción por la pandemia que sufrió el certamen.

Mientras que Ferroviario fue uno de los protagonistas del campeonato pasado, llegando a la final del mismo frente a Deportivo Mandiyú, y siendo uno de los representantes capitalinos en el Regional Federal Amateur junto con Alianza San Jorge-Popular, equipos que a la fecha de informar al Consejo Federal eran los que más puntos habían conseguidos.

El Tren Verde y el Rojo integrarán la zona B del campeonato, donde los otros encuentros de la fecha inicial en la que quedará libre Rivadavia, serán protagonizados por Curupay vs Sacachispas, Libertad vs San Jorge y Boca Unidos vs Lipton.

En la zona A, los partidos programados por la primera fecha serán Mburucuyá vs Alvear, Deportivo Empedrado vs Quilmes, San Marcos vs Huracán Corrientes, Invico vs Sportivo Corrientes, mientras que el campeón defensor, Deportivo Mandiyú, quedará libre.

Formato

Además de las dos plazas para el Regional 2022, en la categoría habrá 4 descensos. Se jugará por el sistema de todos contra todos en cada zona, a dos ruedas, por puntos, y se clasificarán los 4 primeros de cada grupo a la segunda fase.

Los cruces de cuartos de final y de semifinales se jugarán a partidos de ida y vuelta. Los finalistas, que clasificarán al Regional, definirán el título de campeón en un solo encuentro.

Los que al concluir la etapa clasificatoria finalicen en la última posición de cada grupo descenderán directamente a primera división B. Los otros dos descensos surgirán de los cruces -ida y vuelta- entre el 7° de la zona A vs el 8° de la zona B, y el 7° de la zona B vs el 8° de la zona A.

Zonas y 1ª fecha

Zona A: Mburucuyá, Deportivo Empedrado, San Marcos, Invico, Sportivo Corrientes, Huracán Corrientes, Quilmes, Alvear y Deportivo Mandiyú.

1ª fecha: Mburucuyá vs Alvear, Deportivo Empedrado vs Quilmes, San Marcos vs Huracán Corrientes, Invico vs Sportivo Corrientes. Libre, Deportivo Mandiyú.

Zona B: Curupay, Cambá Cuá, Libertad, Boca Unidos, Lipton, San Jorge, Ferroviario, Sacachispas, y Rivadavia.

1ª Fecha: Curupay vs Sacachispas, Cambá Cuá vs Ferroviario, Libertad vs San Jorge; Boca Unidos vs Lipton. Libre: Rivadavia.