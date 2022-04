Condenado por traficar marihuana y cocaína de Corrientes a Santa Cruz

Condenaron a dos años de prisión a un hombre por retirar una encomienda con casi 10 kilos de cocaína y marihuana. El sentenciado es un hombre de apellido Matto. Fue enjuiciado como partícipe secundario. Dentro de los paquetes había seis kilos y medio de marihuana y dos más de cocaína.

Un golpe al narcotráfico se registró en octubre del 2021 en Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, cuando el personal de Gendarmería Nacional encontró una encomienda con casi diez kilos de droga.

En la terminal de esa localidad, un hombre de apellido Matto intentó retirar el paquete de grandes dimensiones cuando fue interceptado por la fuerza de seguridad federal, en un procedimiento que se registró a plena luz del día 26 de octubre del año pasado.

De acuerdo al fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral, el caso tiene como imputado y ahora condenado al hombre antes mencionado. Él, con un DNI a nombre de otra persona, trató de retirar la encomienda —aparentemente— sin conocer lo que había en el interior.

El paquete, que venía de Corrientes capital, tenía nueve paquetes rectangulares entre goma espuma, indicaron fuentes consultadas. La droga estaba dividida en siete envoltorios con un pesaje total de 6,5 kilos de marihuana y los restantes dos con un peso de 2,3 kilos de cocaína, en total.

Según pudo saberse, Matto había usado el DNI de un hombre de apellido Duarte para intentar sacar la encomienda como si se tratara de un “favor”.

En su fallo, el ahora exjuez Jorge Eduardo Chávez comprendió que la pena de dos años de prisión en suspenso, requerida por la Fiscalía general, correspondía en este caso. De esta manera, el ahora condenado no pisará una prisión a menos que no cumpla con el régimen de conducta que el Juzgado Federal le impuso: este indica que fije domicilio de manera periódica, que no abuse de bebidas alcohólicas o estupefacientes y que no incurra en nuevos delitos si no quiere perder el beneficio de la libertad.

(NG)