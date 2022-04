San Martín triunfó y está tercero en el NEA

En el juego correspondiente a la 13° fecha de la División NEA de la Liga Federal de Básquetbol, San Martín de Curuzú Cuatiá venció de local a El Tala 81-69. En el encuentro disputado el sábado por la noche, en el elenco ganador, Agustín Insaurralde anotó 18, mientras que en la visita Jonathan Monzón aportó 19 tantos.

La victoria le permitió al conjunto dirigido por Carlos Miño colocarse en la tercera posición de la tabla de valores con 20 puntos (8 victorias y 4 derrotas). Por su parte el elenco capitalino está en la penúltima posición (8vo.) con 14 unidades (3 triunfos y 8 caídas). Cumplida en su totalidad la decimotercera fecha de la competencia, Tokio de Posadas sigue comandando la tabla con 26 puntos.

Colón, el otro equipo correntino que compite en la División NEA se encuentra 6° con 15 puntos (3 victorias y 9 derrotas). La próxima fecha, la 14° prevé los siguientes encuentros: Regatas Resistencia vs. Sarmiento (13/4, a las 21), Colón vs Hindú Club (14/4, a las 21.30), El Tala vs Tokio (28/4, a las 21.30), y Acción vs Amad (13/4, a las 21). En esta ocasión tendrá fecha libre San Martín de Curuzú Cuatiá. El elenco correntino volverá a tener acción recién el viernes 15 de abril como anfitrión de Acción, por la decimoquinta fecha.