Se desbordó el arroyo Riachuelo y hay familias evacuadas en San Luis del Palmar

Por las intensas lluvias en el interior correntino, se desbordó el arroyo Riachuelo y evacuaron familias en San Luis del Palmar. Tuvieron que cortar el servicio eléctrico para evitar inconvenientes. También, madres e hijos de Lavalle se resguardaron en un predio municipal por el impacto de la tormenta. En Ituzaingó evacuaron a 70 familias y registraron récord de agua caída.

Debido a las fuertes lluvias, al menos 17 familias de San Luis del Palmar debieron ser evacuadas según confirmó a El Litoral, Néstor “Rení” Buján, intendente de la localidad. El arroyo Riachuelo, que se había secado en verano, ahora se desbordó y afectó a las familias que viven a la vera del caudal de agua. Las barriadas Inmaculada Concepción y Cruz de los Milagros son populares y el municipio decretó alerta naranja por los peligros que se generarían.

“El agua ya empieza a ingresar a la zona poblada del pueblo. Tuvimos que evacuar a familias sanluiceñas”, relató el intendente a Radio Sudamericana. “Teníamos el conocimiento desde el sábado de esta situación. Con las lluvias que fueron más de 100 milímetros retomó su cauce y se desbordó”, agregó.

En total son 17 las familias evacuadas hasta el cierre de esta edición. “A algunas las llevamos a casas de otros familiares y otras al polideportivo municipal”, contó el intendente. “Estamos atentos porque el arroyo crece en horas y los vecinos están en zonas muy bajas”, admitió.

Sobre el desborde, el intendente explicó que: “El principal problema son las grandes lagunas y esteros de donde nace el Riachuelo. Hace unas semanas estaban secas pero cuando comenzaron estas lluvias se descontroló el agua en poco tiempo”.

En este contexto, la empresa provincial de energía interrumpió el servicio por los posibles inconvenientes. “A pedido de la Municipalidad y Defensa civil por la creciente del Riachuelo se deja fuera de servicio parte de la línea de baja tensión en la zona comprendida por las calles Córdoba y Riachuelo, Junín y Riachuelo, Corrientes y Riachuelo”, explicaron desde la cuenta oficial de Twitter de la Dirección Provincial de Energía Eléctrica de Corrientes (Dpec).

El domingo la Municipalidad de San Luis del Palmar dispuso la guardia activa de Defensa Civil las 24 horas, producto de esta situación que estiman se prolongará todo el mes.

En la localidad de Riachuelo, en cambio, la situación no alcanzó esta magnitud. “Hasta el momento no tenemos evacuados, si muchas calles con agua pero no familias afectadas”, confirmó a El Litoral, Martin Jetter, intendente de la comuna.

“No tenemos tanto problema con el arroyo Riachuelo porque no tenemos vecinos que vivan próximos al caudal”, aseguró. En todo el día de ayer (hasta el cierre de esta edición) cayeron 82 milímetros en la ciudad, detalló Jetter.

Evacuados en Lavalle e Ituzaingó

“En total son 70 las familias evacuadas en Ituzaingó”, confirmó Eulogio Márquez, director de Defensa Civil de Corrientes a Radio Sudamericana.

Además, según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional llovieron 144 milímetros, por lo que tuvo el récord de agua de agua caída en la región.

En Lavalle también debieron resguardar a familias afectadas por las lluvias. El domingo trasladaron a 4 mamás, en compañía de sus hijos e hijas al Polideportivo Municipal. En total son 25 los niños del barrio San Antonio que recibieron protección y alimento en las últimas horas según informaron desde la Municipalidad.

Otras zonas de Corrientes

Las principales ciudades afectadas fueron las del noreste provincial. En Loreto, el Municipio despejó las calles por la caída de árboles de gran tamaño que generaron la falta de energía eléctrica. La Dpec también informó situaciones similares en Berón de Astrada, Tatacuá, Empedrado, Caa Catí y Bella Vista.

(BDC)