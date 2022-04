La fotografía analógica dice presente en una muestra del Centro Cultural Universitario

En el Espacio Plasma del Centro Cultural Universitario (CCU) de la Unne, fue inaugurada la muestra “Amor analógico”, que reúne fotografías de Celeste Jacobo. La entrada es gratuita y podrá ser visitada durante todo abril.

Celeste Jacobo inauguró ayer su muestra “Amor analógico” en el Espacio Plasma del CCU, donde podrá ser visitada hasta fin de mes.

La autora de las obras nació en Corrientes y se autodefine como una artista multidisciplinar. Es estudiante de la Licenciatura en Artes Combinadas, pero también realizó estudios de Arquitectura, Diseño Gráfico y Publicidad, sin completarlos. Trabaja principalmente en fotografía, video y sonido; y hace visuales analógicas (retroproyecciones y proyecciones de diapositivas).

Hace más de 20 años se dedica a producir, participó de exposiciones individuales y colectivas en distintos puntos del país, festivales, clínicas de análisis y seguimiento de obra, y dio talleres de fotografía y prácticas visuales.

En una entrevista realizada por el CCU, Celeste explicó que la exposición es el resultado de un proyecto fotográfico en película de 35 mm, que realizó entre los años 2015 y 2020, justo antes de la pandemia, que se llama “Amor analógico” y estaría dentro del género del autorretrato o la fotografía autorreferencial o autobiográfica. “Lo empecé en 2015 con una cámara prestada, hasta que pude arreglar la mía. La idea era rescatar el valor del film y volver a lo analógico, yo empecé trabajando en película en blanco y negro, después color, hasta que me pasé a digital, y esta fue mi vuelta a la película, quería volver a reencontrarme con lo que me enamoró de la fotografía, en un momento en el que ya no lo sentía así, así que traté de conectarme con las cosas simples, como cielos, río, flores, las cosas cotidianas que me rodeaban, en el patio de mi casa, los viajes al campo”. Agregó: “Me interesaba la textura de la película, además algunos fotogramas están intervenidos con té, en una técnica que se llama film soap, y queda un efecto de colores como que se van destiñendo. También uso filtros, como el caleidoscopio, o filtros duales de colores, y me interesaban esas especies de “glitches” o errores que se formaban en el escaneo del negativo, o errores de la cámara en la toma, donde sale una parte del fotograma en negro, o salen como corridas y se ve parte del fotograma siguiente. También acompaño el proyecto con un texto que surgió durante el proceso”.

Contó además que se inició en el mundo de la fotografía a los 19 años, después de un curso en el taller de fotografía de la Fadu, UBA, paralelamente a sus estudios de Arquitectura; “siempre fue mi forma de expresarme y de descubrir la realidad; la fotografía me dio un lenguaje propio, distinto al del pensamiento más racional, o más mental, como puede ser el de las palabras; aprendí a comunicar ideas de una forma más intuitiva y sin una formación en eso, fue algo que fui descubriendo por mí misma y que me apasionó. Si bien me dediqué mucho tiempo a la fotografía más abstracta, en este proyecto vuelvo a la figuración, y me gusta la idea de poder contar una historia, en este caso mi historia, o de mi vida durante esos años”, marcó.

“Lo que más me gusta de la fotografía es que podés detener el tiempo y hacer que un momento efímero se convierta en un momento trascendente, porque queda fijado en la película, y también me fascina mucho el mundo de la imagen, sobre todo por el color, creo que el color es un lenguaje en sí mismo, y en la película el color es algo mágico, porque es luz ‘impresa’ en el negativo, es un fenómeno fotoquímico, y te da posibilidades que en otros medios no se puede lograr, así que este proyecto se trata de alguna manera de mi amor por la fotografía analógica, “analógico” viene de análogo y se refiere a lo más parecido a la realidad.

(VAE)