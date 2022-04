DNI no binario: registraron los primeros cambios de identidad en Corrientes

El primer cambio del Documento Nacional de Identidad (DNI) a género no binario en la provincia de Corrientes se realizó en la localidad de Gobernador Virasoro. La medida comenzó a implementarse a mediados del año pasado y en todo el país.

El director del Registro Civil de Corrientes, Pablo Cano, explicó los requisitos para hacer el cambio en esta provincia y agregó los inconvenientes que podría acarrear este trámite para las personas que lo soliciten. “Para tramitar el DNI no binario en la provincia de Corrientes primero tenemos que hacer el cambio de género”, subrayó Cano. “Actualmente tenemos la posibilidad de hacer el cambio a género no binario, o sea, como se autoperciba la persona. Cuando no se autopercibe ni masculino ni femenino, se opta por esta otra opción”, detalló.

A partir del Decreto presidencial N°476/21, desde julio del año pasado Argentina es el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registro e identificación.

El funcionario provincial especificó el proceso burocrático por el cual se puede modificar el género de una persona, luego de la solicitud de la misma en las oficinas del Registro Civil. “Se les hace una nueva acta de nacimiento, donde se pone su género nuevo y se inmoviliza el acta anterior. Con esa nueva acta de nacimiento, con el género autopercibido, se puede tramitar un nuevo DNI y, en vez de figurar en el género masculino o femenino (M o F), va a figurar la letra X”, dijo en diálogo con la radio FM Total, de Curuzú Cuatiá.

Derechos

El decreto implementó los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género, interpretando sus alcances más allá del binarismo. Así, el Gobierno nacional adecuó el sistema de registro e identificación nacional en la órbita del Registro Nacional de las Personas (Renaper) a la Ley de Identidad de Género (N° 26.743), que reconoce el derecho a la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva que no depende ni de las características biológicas, ni de las categorías impuestas de varón y mujer.

“Inicialmente cuando salió la normativa para el cambio a género no binario, no había muchas solicitudes. Este año, en febrero, tuvimos recién el primer cambio a género no binario, y ahora estamos teniendo más seguidos”, agregó Cano.

Dificultades

“Cuando vienen a hacer el cambio a género no binario, les explicamos los inconvenientes que pueden llegar a tener, sobre todo para viajar al exterior. La mayoría de los países todavía no aceptan el pasaporte con el género no binario”, añadió el director del Registro Civil de Corrientes.

Sin embargo, el Ministerio del Interior, que conduce Wado De Pedro, quien consideró al DNI no binario “una medida histórica que amplía derechos y da un paso hacia una sociedad más inclusiva, diversa y justa, precisó que “los 193 Estados que integran la Oaci deben cumplir con los estándares y aceptar el tránsito de personas con un documento de viaje que consigne la nomenclatura ‘X’ en el campo ‘sexo’”.

Proceso

“El primer cambio de género no binario en la provincia se realizó en Virasoro, y ahora ya se está efectuando en Capital y otros lugares”, precisó Cano.

“El cambio de género lleva todo un proceso reflexivo y de autoconocimiento para decidirse a hacer el cambio, porque es algo queda prácticamente para siempre. Después, nosotros no podemos volver a cambiar el género, y si quisiera volver a cambiar tendría que hacerlo por la vía judicial”, advirtió el funcionario y aseguró que, una vez concluido el trámite, “el número de DNI va a seguir siendo el mismo, solo que con otro nombre y otro género”, aclaró Cano.

