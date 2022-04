Otra reunión de líderes del PRO para acordar estrategias y reducir tensiones

Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y Diego Santilli saliendo de almorzar en Puerto Madero

El PRO sigue buscando coordinar sus estrategias políticas y lograr una tregua interna para aliviar las tensiones.

Esta vez se unieron Diego Santilli, Cristian Ritondo, Jorge Macri, Humberto Schiavoni y Fernando de Andreis. El encuentro fue en El Dorado, un encantador restaurante ubicado en Puerto Madero, y sus promotores aseguran que habrá más encuentros de este tipo y encuentros con otros partidos de Juntos por el Cambio, como hubo la semana pasada, entre referentes del PRO y los radicales Gerardo Morales (que estaba con Larreta y Bullrich) y Alfredo Cornejo.

El almuerzo en Puerto Madero es el siguiente, ampliado, de la cena que Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich, María Vidal y Federico Pinedo tuvieron el pasado martes en el Happening, en la Costanera.

Allí, los cinco de los que hablábamos. una tregua para bajar tensiones y poner reglas de juego que permitan dirimir sin golpes la candidatura presidencial del PRO.

Todos coincidieron en la necesidad de no profundices las peleas y comprometido con no hacer declaraciones venenosas y no hablar en voz alta con los periodistas sobre sus diferencias. Pero primera charla sucedió cuando analizaron los resultados de las últimas elecciones.