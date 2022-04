Liga correntina: se juega la tercera fecha

Una atractiva jornada se concretará hoy por el Torneo Oficial de la Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, con la disputa de la tercera fecha. Habrá duelos entre los punteros e invictos de ambas zonas.

El programa de partidos para hoy, será el siguiente: Cancha de Libertad, 14:30, Libertad vs Boca Unidos; 16:30, Cambá Cuá vs. Lipton. Cancha de Ferroviario: 14.30, San Marcos vs Invico; 16:30, Empedrado vs Sportivo. Cancha de Alvear: 14.30, Curupay vs San Jorge; 16.30, Rivadavia vs Ferroviario. Cancha de Sportivo: 15, Mandiyú vs Quilmes. Cancha de Mburucuyá: 15, Mburucuyá vs. Huracán Corrientes

Además en la jornada sabatina se disputará un encuentro adelantado por la Primera B. En San Luis del Palmar, a las

15, el local Juventud Naciente se medirá frente a Deportivo Popular.