A horas de que se realice un tractorazo en la Plaza de Mayo para protestar contra algunas medidas del Gobierno que generan mayor presión impositiva hacia el sector agroindustrial, el campo salió este viernes a responder los dichos del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien había afirmado que los manifestantes no iban a poder ingresar con los tractores a la Ciudad de Buenos Aires.

“Quizás a Aníbal le molestan los tractores porque no tienen baúl, posiblemente venga por ahí. No lo tomamos con seriedad, más viendo de quién viene. Es una forma de provocar y de intentar justificar algo que no tiene justificación”, apuntó Sebastián Quiroga, vocero de Campo Más Ciudad.

“¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen”, subrayó Aníbal Fernández en una entrevista con C5N. Y opinó que “el campo está pasando su mejor momento, las ganancias inesperadas alcanzan los mil millones de pesos, como consecuencia del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania”.

En declaraciones a radio Rivadavia, Quiroga señaló: “Es el modus operandi que tiene el kirchnerismo, es la provocación constante. No nos olvidemos de Cristina Kirchner en cadena nacional hablando de los piquetes de la abundancia y que soja era un yuyo, entre otras sonseras más”.

“Nosotros queremos vivir en un país con menor presión fiscal”, indicó Quiroga. Y sumó: “Hacemos uso de la potestad de protestar”.

“El sector productivo, no solo el campo, está padeciendo el marco impositivo de Argentina. Es por todos”, argumentó.

También comentó que habrá mucha gente que se sumará a la marcha en apoyo durante el sábado. “Tenemos pymes, industriales, comerciantes”, dijo.

(JML)