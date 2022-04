Recurrirán a la Suprema Corte por la reducción de pena a Carina Cabral

Luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia de reducir los años de condena a Carina Cabral por la muerte de su pareja, el exprefecturiano Raúl Gales, familiares del fallecido anticiparon que recurrirán a la Suprema Corte.

El abogado querellante de los familiares de la víctima, Pablo Ordenavía, adelantó que por instrucción de sus clientes recurrirá a instancias superiores ya que “no se pudo probar la supuesta violencia de género”, argumento que se tuvo en cuenta para reducir de 35 a 25 años de prisión para la mujer.

El fallo del Superior Tribunal hizo lugar de manera parcial a un pedido de la defensa de Cabral condenada por asesinar de 10 balazos a quien fuera su pareja, luego de mantener una fuerte discusión en la madrugada del 19 de enero de 2019, indicó el portal Digital Santo Tomé.

La ex suboficial de la Policía de Corrientes se vio beneficiada con una reducción de la pena que en su momento se le impuso en el debate oral, que fue de 35 años (reclusión perpetua) y ahora en casación la condena quedó reducida a 25 años por aplicación de circunstancias extraordinarias que atenúan contra la situación, ya que Cabral mencionó en sus declaraciones que siempre fue víctima de violencia de género.

Argumentó Ordenavía que “la violencia de género ya lo planteó la defensa en su momento, pero fue rechazada porque la señora Carina Cabral si bien invocó esta violencia de género, no la pudo probar, entonces el hecho de invocarla solamente no era suficiente, y no solamente no la probó, sino que todas las pruebas objetivas incorporadas al proceso indicaban que no había habido violencia de género”, remarcó.

(WA)