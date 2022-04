Marcelo Gallardo se enfureció con un jugador correntino y reaccionó violentamente

En medio del partido que empataron River y Atlético Tucumán por la fecha 12 de la Copa de la Liga, Marcelo Gallardo protagonizó un episodio atípico con uno de sus futbolistas, oriundo de la provincia de Corrientes.

En medio del segundo tiempo, Andrés Herrera no logró controlar una pelota complicada por la banda derecha y el Muñeco reaccionó con violencia.

El DT le tiró un manotazo desde atrás al lateral, quien siguió concentrado en la jugada a pesar de no poder controlar el cambio de frente de Milton Casco. ”¡Que no pique, que no pique!”, le recriminó Gallardo a Herrera.

El golpe "correctivo" llamó la atención de los hinchas y los periodistas. Mientras que algunos fanáticos utilizaron el golpe del Muñeco para hacer memes graciosos en las redes sociales, otros fueron críticos de la actitud.

En la conferencia de prensa tras el encuentro deportivo, los periodistas le preguntaron al DT sobre el momento tenso.

"Y en cuanto a Andrés Herrera, reaccioné así porque me la veía venir que iba a picarle antes y se iba a ir la pelota. "No fue un correctivo sino una caricia en la espalda. Pero como le voy a hacer eso al pobre Herrera, que es más bueno", aclaró Gallardo.