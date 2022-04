Héctor Ranalletti renueva los sábados de Continental Corrientes

En la previa al Día del Trabajador, “Rana Continental” llega a la emisora más potente de la región, con la conducción de Héctor Ranalletti y Leila Borghi. De 10 a 13, el equipo propondrá diversión y entretenimiento para disfrutar del fin de semana.

Podés escucharlo en la 97.3 Mhz y la propuesta también se podrá ver a través de Telenord: canal 21 (analógico) y 20.2 (digital) de Gigared.

Con la intención de que las mañanas de sábados sean distintas en la radiofonía correntina, Radio Continental Corrientes presenta una nueva propuesta para los fieles oyentes de la región.

A partir del próximo sábado 30 de abril, la 97.3 Mhz renueva sus sábados con el debut del programa, “Rana Continental”, la propuesta que desembarca este sábado en la emisora de 10 a 13, viene de la mano del conductor y animador Héctor Ranalletti.

“La idea del programa es que los sábados la gente pueda distenderse de la mano de buena música, el contacto, es decir los mensajes o llamadas que quieran hacernos para contarnos cómo están o de dónde nos están llamando, muchos sorteos y sorpresas para toda la familia”, comentó el conductor de la nueva propuesta que se incorpora para formar parte de la gran familia Continental.

Ranalletti, quien confesó que desde hace más de 10 años no tiene contacto con la radio, adelantó que la gente “se va a encontrar con nosotros en un horario previo a ir a la mesa familiar, antes de hacer el asadito o esa comida que reúne a familiares o amigos, por eso nosotros les vamos a ofrecer entretenimiento, diversión y muy buena onda”.

El reconocido conductor anticipó que “Rana Continental”, pretende satisfacer las preferencias y gustos de los oyentes de los fines de semana, y como no podía ser de otra manera de la mano de la 97.3 Mhz, la radio más potente de la región podrá llegar a cientos de hogares no solo correntinos, sino chaqueños, santafecinos y formoseños y por qué no también, gracias a internet, al mundo entero.

Además, todos los contenidos, notas, informes y entrevistas de “Rana Continental” se podrán volver a escuchar o leer en www.continentalcorrientes.com y en las cuentas de Instagram: @continentalcorrientes y @telenordctes; Facebook @radiocontinentalcorrientes y @telenordcorrientes; Twitter: @continentalctes y @telenordctes podrán encontrar un resumen de todo lo vivido cada día.

Una vez más, la FM de mayor alcance en la región, no deja de crear contenido acorde a lo que la gente demanda, no solo pensando en informar de manera seria y responsable, sino buscando también formar y entretener a los oyentes de la zona.