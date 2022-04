Regatas Corrientes y Riachuelo definen el último lugar a los cuartos de final

El José Jorge Contte volverá a vivir un partido trascendental hoy desde las 21.30. Regatas Corrientes se medirá con Riachuelo de La Rioja en busca del último boleto a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro será transmitido por La Liga Contenidos y TyC Sports Play. Los jueces para el choque definitivo serán Alejandro Chiti, Fernando Sampietro y Javier Mendoza, mientras que el comisionado técnico será la chaqueña Daniela Kessler.

Se debe recordar que el primer punto de la serie jugado en La Rioja quedó en manos del Eterno, quien ganó 109-98, mientras que en el segundo partido, el remero se hizo fuerte en el Contte ganando por un contundente 103-72.

El cruce entre correntinos y riojanos es la última serie que resta terminar, ya que Boca venció a San Lorenzo, San Martín a Olímpico y OTC a Ferro en juegos corridos. El resultado de esta noche será el que terminará de definir los cruces para los cuartos de final de la competencia.

En caso que la victoria sea para Regatas los cruces quedarán definidos en el orden lógico de la tabla de posiciones: Quimsa (1°) vs Oberá Tenís Club (8°), Gimnasia (2°) vs San Martín (7°), Instituto (3°) vs Regatas (6°) y Peñarol (4°) vs Boca (5°).

Si el triunfo es para Riachuelo, los equipos detrás de Regatas se reclasificarán, siendo que Quimsa irá contra Riachuelo, Gimnasia contra Oberá e Instituto vs San Martín. El único duelo de cuartos que al momento ya está definido es el de Peñarol frente a Boca.

Entradas a la venta

Las entradas para el partido decisivo se venderán hoy de 8 a 12, por la mañana, y de 16 a 22 por la tarde, siempre en el club de Regatas. El valor de las entradas será de $400 la popular para socios y $800 para no socios. Las plateas cuestan $1.100 socios y $1.600 no socios.