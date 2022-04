Se entregó el adolescente que atacó al playero correntino en Buenos Aires

El adolescente que en noviembre desmayó de una trompada a Arturo López, el playero correntino que trabajaba en un estacionamiento de Buenos Aires se entregó en la madrugada de este viernes de forma espontánea, luego de pasar más de cinco meses prófugo.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el menor quedó alojado en el Instituto de Menores Inchausti, ubicado en la calle Perón al 2048 y quedó a disposición del fiscal Mauro Tereszko.

El joven está acusado por el momento del delito de lesiones graves. Mientras el acusado permanecía en libertad, la víctima pasó los últimos cinco meses en un sanatorio porteño, para someterse a una “rehabilitación física y cognitiva”.

El playero, oriundo de Curuzú Cuatiá, pasa las 24 horas del día junto a un equipo de cuidadores que lo acompañan en su rehabilitación porque hay un montón de cosas que no puede hacer solo. "Todavía los médicos no nos dan un pronóstico cierto: solo que tenemos que esperar", indicó la ex mujer de López.

El hecho

Arturo López fue atacado el 19 de noviembre, cerca de las 17, en un estacionamiento ubicado en la calle Moreno al 800 de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajador resultó gravemente herido tras ser golpeado en la cara por el adolescente, que lo increpó porque había encontrado un rayón en su vehículo.

El episodio fue grabado por una cámara de seguridad y en las imágenes se observa como el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae, impacta fuertemente contra el suelo y queda inconsciente en el lugar.