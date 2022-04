Para Kulfas la idea de dolarizar la economía “son espejitos de colores”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recogió el guante de la propuesta del diputado Javier Milei de dolarizar la economía y afirmó que la propuesta no es más que “espejitos de colores” de los que “no se explica” el daño que causaría su implementación.

“En Argentina es habitual que cuando hay problemas aparezcan personas que tienen una solución mágica. Las experiencias no son buenas en países donde se implementó [la dolarización]. No se dice a qué paridad se haría, por ejemplo. Hay un montón de preguntas que no responden quienes plantean estos temas. Son espejitos de colores para que la gente se aferre a una esperanza, pero sin explicar cómo hacer”, sostuvo.

Acá si se pusieran a explicar las implicancias de dolarizar, “la gente saldría volando”, agregó.

Kulfas también respondió a la inquietud por mayores faltantes de gasoil en las estaciones de servicio, una situación que viene en ascenso durante la última semana pensando en la cercanía con la cosecha del campo.

“Quizás mucha gente no lo percibe, pero esta no es una situación normal, en pocos días se disparó el precio de la energía. En el caso del gas, por ejemplo, hicimos un acuerdo en el Plan Gas donde lo compramos a 3,5 dólares en 2020. Hoy eso que pagamos 3 cotiza a 48 dólares”, explicó.

Kulfas, además, confirmó que desde el Ministerio están evaluando la propuesta de las cerealeras para aumentar el corte de biodiésel en los despachos de combustible para compensar las dificultades para conseguir petróleo y gas.

