Romero Brisco: “Hay que empezar a dejar de generar grieta, es momento de buscar semejanzas”

El diputado provincial y presidente del Partido Autonomista, José Antonio Romero Brisco, respecto de cómo percibe la realidad, consideró: "Veo la realidad y veo los números que presentan sobre empleo, y son números fríos, hay personas que necesitan trabajo, vivienda, salud, la situación está complicada. Con esta verdad hay que empezar a dejar de generar grieta, estamos en un momento de buscar semejanzas y qué puede aportar cada uno. Lo veo al país complicado porque veo acciones políticas que conspiran contra el país".

Ayer se cumplieron 40 años de la gesta de Malvinas, al respecto, el legislador autonomista manifestó: “Es un tema que me interesa, tengo un profundo respeto y admiración por todos los héroes de Malvinas, cuántas familias han visto partir a sus hijos y familiares a pelear una guerra que fue totalmente innecesaria, fruto de una mala política. Por eso la importancia de tener dirigentes que sean buenas personas y tomen buenas decisiones”.

Al ser consultado sobre si en Corrientes se les dio importancia a los excombatientes, Romero Brisco expresó: “Sin dudas, tengo un profundo respeto a aquellos héroes, que fueron movilizados, con lo que significa para una familia todo eso. Por lo cual, el Estado debe estar agradecido a estas personas y debe darles respuestas a estos héroes porque fue el que mandó a esta guerra a ellos, por eso tiene que darles toda la ayuda necesaria”.

“La sociedad correntina y argentina ha sabido reconocer a nuestros héroes. Cuando tengo la oportunidad, yo siempre les transmito mi admiración. Hay que situarse en el momento de la historia argentina, pensar que no había los medios de comunicación que hay hoy, que no había masividad en la comunicación, la información no se manejaba como ahora”, remarcó, y agregó: “Fueron a un lugar que no conocían, el valor que han tenido estas personas debe ser siempre enaltecido”.