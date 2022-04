Media sanción para el proyecto de paridad de género en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de Corrientes otorgó por unanimidad media sanción al proyecto de paridad de género en todos los cargos electivos legislativos remitido por el Ejecutivo Provincial con modificaciones. El oficialismo apeló a la historia para remarcar la conquista de los derechos de las mujeres y reconoció que hay que seguir trabajando. En tanto la oposición pidió que la equidad se extienda a los otros poderes del Estado y que la sustitución en los cargos sea por género y no por el orden de las listas como rige actualmente en la provincia.

En un clima de mucha algarabía, con la presencia de muchas mujeres de diferentes fuerzas políticas y colectivos, incluyendo a la esposa del gobernador Gustavo Valdés, Cristina Garro, y luego de casi tres horas de sesión donde también se conocieron las voces de algunos legisladores, la equidad en el ámbito legislativo remitido por tercera vez por el Ejecutivo Provincial fue aprobado. Se incluyó a los concejos deliberantes y se incorporó un artículo al Código Electoral Provincial sobre la readecuación de listas, pero la sustitución en la grilla de candidatos continuará de acuerdo al orden de lista. El Proyecto fue remitido al Senado Provincial para su tratamiento.

En este marco, el presidente de Diputados Pedro Cassani destacó el aporte de la comisión de Asuntos Constitucionales asegurando que “ahora, hay que seguir trabajando para que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sea ampliada a todos los ámbitos”.

“Lo prudente, creo, es avanzar con lo que hay coincidencia, y seguir con lo otro”, explicó para responder que “el texto original fue modificado con la anuencia unánime de todos los sectores políticos”, dijo a la prensa.

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Lucía Centurión (ELI), tras hacer un breve recorrido por la historia, consideró a la norma como un puntapié para lograr una sociedad más justa, equitativa, solidaria con una visión social, comprometida.

Aseguró que la ley garantiza la participación política de la mujer en los cargos legislativos. “Esta ley implica una acción positiva para abrir y generar oportunidades, nadie puede decir que esto no es un tema de estricta justicia, pero ojo, no nos olvidemos que los caminos de la paridad son múltiples, la ley es un comienzo, pero no es un final, debemos seguir trabajando”, indicó.

Seguidamente la legisladora, María Eugenia Mancini (CAP) consideró que la norma “viene a saldar una parte de la deuda pendiente que se tiene con las correntinas”, pero advirtió que “seamos conscientes de que esta ley no soluciona la situación, sí contribuye a mejorarla”. Seguidamente, el legislador del PP, Javier Saez expresó su “orgullo” por pertenecer a la institución legislativa que avanzó hoy (por ayer) con “una norma histórica para todas las ciudadanas”, consideró.

La diputada Alicia Meixner (PJ) destacó el trabajo que desde su bloque (Frente de Todos) vienen realizando sobre el tema. “No perdemos la esperanza de que podamos lograr los consensos para sacar la ley de paridad en los otros poderes. Necesitamos un cambio cultural, necesitamos una sociedad y democracia paritaria que permita cerrar las brechas”, dijo apelando también a resolver una cuestión de fondo sobre el mecanismo de sustitución.

En tanto, la diputada Albana Rotela (PP) aclaró que “la paridad de género no es de ningún sector político”. “Es momento de dejar las diferencias y encontrar los puntos que nos unen como mujeres y como hombres”, expresó.

Pero ante los relatos de la historia en la lucha por la igualdad, el diputado Miguel Arias (PJ) redobló la apuesta e invitó a todos “a dejar de comer el polvo de quienes se anticiparon y vieron las cosas más claramente y pasemos a formar parte de la vanguardia en paridad de género con todo lo que falta”. Pidió que se siga trabajando. “Hoy empieza la lucha por más paridad e igualdad de género”, dijo.

Seguidamente tomaron la palabra las legisladoras Andrea Giotta (UCR); Silvia Galarza (PA) Carmen Pérez Duarte (ELI), Aída Díaz (PC), Mariel Meza (UCR) y Ana María Pereyra (PL) quienes destacaron que la norma es un gran avance y salto histórico en la lucha de las mujeres, pero también consideraron que falta mucho por hacer.

“Estamos haciendo lo que corresponde”, destacó la legisladora Ana Pereyra durante su discurso. “Esta ley de paridad de género se gestó por la decisión política de un gobernante varón”, dijo apelando también a felicitar a los hombres que promueven la participación política de las mujeres.

A su turno, el diputado César Acevedo (PJ) destacó la coherencia política de su partido. Apeló a la paridad con inclusión. Pidió al oficialismo que la ley de paridad sea completa e integral, apelando a que la equidad se extienda a todos los poderes.

Durante el encuentro también hablaron los diputados Walter Chavez (UCR), José Ríos Brisco, Marcos Otaño, Francisco Talero Podestá, Héctor López y Norberto Ast. Este último, puso de relieve la presencia de muchas mujeres en el recinto, entre ellas: concejales de distintas bancadas, algunas funcionarias y la primera dama de la provincia, siendo testigos de la sesión “trascendente”.