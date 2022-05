Larroza se despidió de Medicina y se puso en carrera por el rectorado de la Unne

El doctor Omar Larroza se despidió ayer de su cargo de decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), que ocupó durante ocho años. Es uno de los principales candidatos a convertirse en rector de la Unne y quienes lo conocen destacan su denodado esfuerzo por alcanzar el consenso.

Se realizó ayer en el Salón de la Facultad de Medicina, ubicado en Sargento Cabral 2001, el acto de asunción de quien lo reemplaza como autoridad de Medicina, el doctor Mario Germán Pagno. Hubo emotivos discursos y del acto además participó la rectora de la Unne, Delfina Veiravé (ver nota secundaria).

Pagno agradeció el apoyo de Larroza y se comprometió a continuar los lineamientos trazados por el exdecano.

Larroza, en tanto, fue sorprendido por un video institucional que armó su equipo de trabajo en el que se destacó “sus constante esfuerzo por alcanzar consensos” y le agradecieron la innovación y “sacarlos de la zona de confort”.

Sobre el video, el médico dijo a El Litoral: “Estimula toda la fuerza y el cariño de la gente. Estoy convencido de que se seguirá el camino trazado y eso no es poca cosa. Estos son tiempos de incertidumbre y lo único constante es el cambio. Las estructuras que quedan estancas siempre están destinadas a no progresar. Estamos para más, todo se puede en equipo”, agregó. “Estamos trabajando con un grupo de decanos las políticas que vamos a llevar a cabo en el próximo gobierno de la Universidad, cualquiera sea el rol que me toque”, dijo.

Sobre la posibilidad de ser el nuevo rector de la Unne, Larroza fue contundente: “Estamos trabajando para eso. Estamos cerca del objetivo. Quiero ser respetuoso de los procesos. Pero convoco a todos los actores de la vida universitaria para que podamos tener una plataforma participativa y podamos seguir adelante en esto”, finalizó.

Del acto además participó doctora y profesora titular en la Facultad de Medicina, Bertha Valdovinos Zaputovich.