Denuncia de mala praxis en Goya : esperan los resultados de la autopsia

Luego del caso de la mujer que murió por un presunto caso de mala praxis en el hospital de Goya, confirmaron que los resultados de la autopsia estarán en lunes. Funcionarios públicos provinciales se comprometieron a hacer lo necesario para que avance la investigación. Además, adelantaron que pasarán a planta a Mario Ponce de León, viudo de Josefa Benítez, tras su pedido de asistencia para el cuidado de sus dos niños que quedaron a su completo resguardo.

Una mujer de Goya falleció en el Hospital Camilo Muniagurria tras días de internación. Ingresó por piedras en la vesícula, pero se estima que habría muerto por falta de oxígeno. Su esposo denunció a los médicos por mala praxis la semana pasada.

“Hablé con el fiscal. Lo miré fijo a los ojos y le pedí por favor que se apure. Yo no estoy inventando las cosas, mi mujer estaba bien y de un rato para el otro no estaba más”, contó Mario a El Litoral. La causa está a manos del fiscal Guillermo Barri del Tribunal Oral Penal (TOP) de Goya.

“Estamos esperando los resultados de la autopsia en el caso de Josefa Benítez”, admitió el magistrado a El Litoral. En tanto, a Barry le aseguró que estarán el lunes que viene. “Queremos las pruebas para que todo sea más rápido. Necesitamos que avance la investigación”, dijo Ponce de León.

Además del compromiso de la Justicia, el esposo de Benítez recibió el acompañamiento de Miguel Olivieri, ministro de Coordinación y Planificación de Corrientes. “También hablé con el secretario de Corrientes. Quedó en que me iba a llamar de nuevo en estos días para mover los papeles”, resaltó.

“Hablé con él y me dijo que se iba a poner en contacto conmigo”, dijo. “Estaba grabando la conversación y yo le pedí que se haga justicia. Me dijo que me quede tranquilo, que él se iba a encargar de que eso pase”, agregó.

Cabe destacar que la semana pasada, tras la visita de funcionarios provinciales a Goya por la Fiesta Nacional del Surubí, fue el gobernador Gustavo Valdés quien se comprometió a hacer lo que esté a su alcance en la causa.

Mario trabaja como recolector de residuos en la ciudad hace seis años. Tras la muerte de su esposa quedó como único responsable de los dos hijos que tienen en común: un bebé de cuatro meses y una niña de unos tres años. Por eso, solicitó a la Municipalidad de Goya la reacomodación de horarios y la formalización de su empleabilidad. Ayer, le confirmaron estos pedidos.

Marcha por pedido doble

El trabajador adelantó que antes de fin de mes realizarán una movilización por las calles de la ciudad para exigir justicia. “Tenemos planeado hacer una marcha antes de que termine el mes con Lucía, la mamá de Jesús, el niño que murió picado por un alacrán el año pasado”, sostuvo. Sobre este caso anterior, Barry resaltó que “está en trámite la investigación”.

“Esta es otra desgracia más. Acá en Goya no te escuchan. Con el caso de mi hijo es lo mismo, nadie da respuesta de nada. Lo triste es que ahora dejaron tres nenes sin madre”, dijo Lucía a El Litoral. “Acá en Goya también te apoyan poco. Necesitamos el apoyo de todos porque es una lástima, va a seguir pasando y así va a ser siempre”, sostuvo.

(BDC)