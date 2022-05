Ferroviario y Lipton, el juego destacado del sábado

Una apasionante jornada se vivirá hoy cuando se dispute en forma completa la séptima fecha del torneo Oficial de primera división A en la Liga Correntina de Fútbol (LCF). El encuentro destacado lo protagonizarán Ferroviario (15 puntos) y Lipton (15), punteros del grupo B del certamen.

El Verdolaga alcanzó la primera ubicación ayer, cuando el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA hizo lugar a su apelación y le dio por ganado el encuentro contra Cambá Cuá, que había perdido en la primera fecha, por la mala inclusión del jugador Antonio Báez.

De esta manera, el órgano punitivo nacional dio por tierra a la resolución que había sacado el Tribunal de Disciplina de la Liga que había desestimado la protesta de Ferroviario y confirmada la victoria del Rojo.

Báez debía cumplir con tres fechas de suspensión por la expulsión que sufrió en la semifinal del pasado certamen capitalino. El jugador estaba habilitado para desempeñarse en los certámenes federales, pero no podía hacerlo en el ámbito liguista hasta completar la sanción, de acuerdo con la resolución del Tribunal del Consejo Federal.

Por el mismo grupo jugarán esta tarde Curupay (1) - Cambá Cuá (9), Rivadavia (7) - Libertad 4) y Sacachispas (10) - Boca Unidos (7).

Zona A

En la zona A, el líder Mandiyú (15) enfrentará a San Marcos (6), mientras que su escolta Sportivo (11) se medirá frente a Quilmes (1), que todavía no ganó en el torneo. Además, se medirán Mburucuyá (10) - Empedrado (3) y Alvear (4) - Invico (2).

En la oportunidad tendrán fecha libre Huracán Corrientes (10) por la zona A y San Jorge (4) por el grupo B.

Ascenso

Para mañana se diagramó la sexta fecha, primera de las revanchas, en la divisional B. Los seis partidos programados se jugarán en tres canchas: Lipton, Sportivo y Libertad.

Segunda fecha del torneo Oficial Femenino

La segunda fecha del torneo Oficial Femenino, Primera A y B, que organiza la Liga Correntina de Fútbol se jugará hoy en forma completa en dos escenarios. El detalle de partidos es el siguiente:

Cancha de Sportivo 19.00 Barrio Popular vs. Barrio Quilmes (Primera B), 2015 Sportivo vs. Lipton (Primera A), 21.15 Ferroviario vs. Doctor Montaña (Primera A) y 22.15 Soberanía vs. Robinson (Primera B).

Cancha de Libertad: 19.00 Libertad vs. Empedrado (Primera A), 20.15 Yaguareté B vs. Boca Unidos (Primera B) y 21.15 Yaguareté A vs. Curupay (Primera A).

En la división A los punteros son Curupay, Empedrado y Ferroviario con 3 puntos cada equipo; mientras que en la B mandan Popular, Robinson y Quilmes con 3 unidades cada uno.