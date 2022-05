Qué dijo Dalma Maradona por no ser invitada al homenaje a Diego en los Martín Fierro

Dalma Maradona hizo un descargo en su cuenta oficial de Instagram por no ser invitada al homenaje a Diego en los Martín Fierro.

“Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martin Fierro porque supuestamente le hacen un homenaje a mi papá”, comenzó la hija de Claudia Villafañe.

Luego, Dalma apuntó con Ventura: “Mi amigo Gabriel Schultz no entiende como no nos invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quien lo organiza, jamás estaríamos invitadas, no se preocupen”.

DALMA MARADONA Y EL APOYO A DIEGUITO FERNANDO POR REPRESENTAR A LOS HIJOS DE DIEGO EN LOS MARTÍN FIERRO

Dalma Maradona le mostró su apoyo a Dieguito Fernando, el hijo de Verónica Ojeda, por representar a los hijos de Diego en el homenaje que le harán en los Martín Fierro.

“Vamos a estar muy bien representadas por él, que si está invitado y me parece perfecto! No todos tenemos que ir a todos lados siempre”, expresó la actriz en sus redes sociales.

Fuente: Ciudad.com.ar