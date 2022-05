Advertencia de Valdés sobre la inflación y dura crítica a la Nación

El mandatario provincial durante la visita de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio remarcó que los números son responsabilidad de Nación. “Hoy tenemos el 100% de inflación en la Argentina y no es una responsabilidad de la oposición, porque no gobernamos. Estamos como estamos porque este gobierno no sabe gobernar, sabe pelear, sabe discriminar”, fustigó.

En el marco del desembarco del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el mandatario de Jujuy, Gerardo Morales; y el mendocino Rodolfo Suárez, principales referentes de la Alianza Juntos por el Cambio que apuestan a gobernar el país desde el 2023, Valdés apuntó contra el Gobierno nacional por los números de la inflación.

“Hoy tenemos al 100% de inflación en la Argentina y no es una responsabilidad de la oposición, porque no gobernamos. Estamos como estamos porque este gobierno no sabe gobernar, sabe pelear, sabe discriminar, pero no sabe gobernar”, subrayó Valdés en conferencia de prensa.

“Tengo que decirle a la gente lo que está pasando porque tengo una responsabilidad”, advirtió Valdés remarcando que “la inflación carcome los bolsillos, hace desaparecer a la clase media y genera dificultades a la producción”, remarcó.

“Los gobernadores necesitamos ser escuchados, pero no sentados con una foto, porque la gente y las provincias tienen necesidades y si nos callamos, vamos a ser corresponsables de un gobierno que está haciendo muy poco para la gente”, aseguró en medios de los reclamos al Gobierno nacional.

Pero no es la primera vez que el gobernador correntino se expresa sobre los números de la inflación y sus consecuencias.

“Vemos con mucha preocupación este escenario. Vemos un gobierno que se está yendo del gobierno, tiene dificultades enormes para conducir la economía”, afirmó el mandatario en declaraciones radiales en el marco de la intensa agenda que desarrolló en la localidad de Goya

En la oportunidad también señaló que “cuando se habla todo el día de la economía, fracasa la política y al fracasar la política, fracasa el presidente”.

En ese sentido, Valdés precisó que “cuando un gobierno dinamita su credibilidad, nos golpea a todos” y aseguró que “la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner no es positiva para el país”.

Las consideraciones de Valdés sobre los números salariales tuvieron eco en las arcas provinciales y tras el incremento del 15 por ciento a los empleados estatales, a fines de abril anunció un nuevo aumento para la administración pública del 10% que implica una inversión mensual de $460 millones.

“En el marco del Día del Trabajador, dispusimos un aumento salarial adicional del 10% para los trabajadores del Estado provincial, que se pagará a partir del mes de mayo”, publicó Valdés en su cuenta de Twitter y agregó que “este nuevo esfuerzo del @CorrientesGob tiene como principal objetivo combatir la inflación”.

En esa línea, desde la cartera económica informaron que el aumento del 10% desde mayo no reemplaza, sino que se suma, al segundo tramo a la recomposición salarial que resolvió otorgarse en julio. Se trata de un nuevo esfuerzo de la Provincia que representa una inversión anual superior a los $4.200 millones. Alcanza a los agentes activos-jubilados-pensionados de los sectores docente, administración general, vialidad provincial y seguridad