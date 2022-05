Atacó con un cuchillo a una menor para robarle y en el juicio evitó ir a la cárcel

Un joven de 22 años juzgado por el intento de asalto a una menor de 14 años, logró evitar ir a la cárcel porque cuando cometió el delito tenía 17 años.

El Tribunal de Juicio, lo halló responsable del delito de “robo calificado por el empleo de arma en grado de tentativa”, pero la jueza de Menores argumentó que “la situación de encierro del joven no resultaría favorable para una total reinserción”. Para la fiscal de juicio, “el joven debía cumplir una pena, por los antecedentes penales y el riesgo potencial que significó haber usado un cuchillo para cometer el delito”. Finalmente el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, no dio lugar al planteo de la fiscal y sostuvo que “la decisión de la jueza de Menores se encuentra debidamente fundada”.

El Tribunal de Juicio de Paso de los Libres, constituido por los doctores Marcelo Pardo, Marcelo Fleitas y Gustavo Ifrán, declaró en septiembre del 2018 la responsabilidad penal de Matías Fernández en un delito de “robo calificado por el empleo de arma en grado de tentativa”, sin embargo en la integración del Tribunal, la jueza de Menores, dra. Marta Legarreta, decidió absolverlo, prescindiendo de aplicarle la pena, precisó el portal de noticias Confirmado.

El imputado, al momento del hecho, tenía diecisiete años (2013). Cuando llegó al juicio oral, 22 (2018).

La fiscal de juicio, subrogante en ese momento, dra. Liliana Carlino, apeló la decisión, arguyendo que “el joven debía cumplir una pena por el riesgo potencial que significó haber usado un cuchillo para cometer el delito”, los antecedentes penales del encausado, entre ellos, “una causa penal del 2015, aunque salió absuelto, acredita que su reputación no era buena, la cual también se respalda en los informes socioambientales”.

La parte recurrente solicitó una pena en suspenso (menos de tres años), supeditada a la fijación de domicilio y también que concurra al grupo de ayuda Amor Exigente, que funciona en la Escuela Técnica Nº 2.

En su argumentación elevada a la instancia superior, la fiscal de juicio sostiene que “la juez no ha valorado lo manifestado por el encausado en cuanto a la necesidad de someterse a un tratamiento por su problema de adicción y depresión”.

La jueza de Menores, en sus fundamentos de absolución, señaló que “en el derecho penal de jóvenes, la respuesta penal es la excepción” y agregó que “necesitamos detenernos, ya que a Matías Fernández no se le han impuesto medidas ni educativas, ni correctivas, es evidente que el estado lo dejó en un hogar donde no se hizo nada por intentar educarlo o reencausarlo”. En otro párrafo de su resolución, la magistrada sostuvo que “no ha habido una respuesta por parte del estado y su progenitora, para el entonces menor vulnerable, situaciones estas ajenas al joven”, por consiguiente, concluye “la situación de encierro del joven, no resultaría favorable, para una total reinserción”.

Por su parte, el fiscal general de la provincia, “entiende que le asiste la razón a la parte recurrente, por lo que corresponde hacer lugar, al recurso de casación”.

Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia no dio lugar al planteo de la fiscal y opinó que “la decisión de la jueza de Menores se encuentra debidamente fundada” y añade que “la pretensión fiscal no puede prosperar, pues su petición de imposición de pena, se basa justamente en un criterio retroactivo de juzgamiento de la conducta peligrosa del entonces menor, y precisamente contraria a la finalidad de todo el marco regulatorio juvenil penal, que debe implicar la reinserción social del joven y no su encarcelamiento”.

La causa

Ocurrió en septiembre del 2013, a las 18:30 hs. aproximadamente, oportunidad en que una menor de 14 años, caminaba por avenida Di Tomaso y casi llegando a la intersección de Mitre es sorprendida por Matías Fernández, manifestándole de atrás “dame el celular porque te hinco”, ejerciendo violencia al exhibirle un cuchillo, tipo cocina. Tras apoderarse ilegalmente del teléfono celular, el imputado fue reducido y desarmado por un hombre que pasaba por el lugar, quien lo retuvo hasta la llegada del personal policial.

(NG)