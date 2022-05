Carlos Vignolo: “Los radicales queremos un candidato propio”

El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, abogó para que el próximo candidato a presidente de la Nación sea un radical. Criticó a Nación por la inflación y la falta de plan de gobierno.

Vignolo, durante una visita a los estudios de Radio Dos en “Lo Bueno, lo malo y lo feo” se refirió a la construcción y el trabajo de Juntos por el Cambio ante las elecciones 2023 y dijo: “Estamos convocando a todos los sectores de Juntos por el Cambio. Buscar a los actores del peronismo que tengan compromiso republicano. Estamos en una situación compleja y debemos hacer los deberes bien”, destacó.

“La política debe tener un rol fundamental en el desarrollo del país. Generar una condición de apoyo tal que nos permita gobernar. El problema no es ganar la elección, sino tener las condiciones para poder gobernar bien”, remarcó.

Sobre la figura de Valdés y su posicionamiento a nivel nacional dijo que “trabaja en el interés común, no con egos personales, sino con una actitud de construcción”.

Valdés tiene proyección nacional y eso para Corrientes es muy bueno. Nunca le fue fácil gobernar. Ha podido desarrollar una agenda de construcción nacional y de atender a la demanda de los correntinos”.

“Como radicales queremos un candidato propio, pero no es el querer hacerlo, sino poder. Hay hombres como Gerardo Morales”, dijo pero remarcó la importancia de “saber leer los números”.

El ministro también cuestionó al Gobierno nacional: “El problema es la falta de norte”, dijo y agregó que “se lo ve sin gobernar (por el presidente Alberto Fernández), siguiendo la agenda según cómo se va presentado y es muy importante plantear una visión hacia adelante”.

“Ellos hablan de la recuperación, del crecimiento, pero no hay indicadores para celebrar y eso preocupa el doble”, dijo sobre los índices de inflación.

“A la gente no le alcanza, no llegan al mes, no puede ahorrar y crecer. La señal hacia los jóvenes es mala, por eso quieren irse del país y es una pena. Es la fuerza vital de nuestro futuro”, se lamentó.