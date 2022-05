Tres testigos complicaron a Villa al respaldar la denuncia por el abuso

Tres testigos respaldaron la denuncia de la joven que acusó al futbolista colombiano Sebastián Villa de haber abusado sexualmente de ella en junio de 2021 en un country del partido bonaerense de Ezeiza, y en sus declaraciones coincidieron en lo traumatizada y deprimida que se mostró la víctima tras el hecho, informaron ayer fuentes judiciales.

Dos hermanos y una amiga de la joven de 21 años que denunció el pasado viernes al jugador de Boca Juniors brindaron su testimonio ante la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 de Lomas de Zamora.

El testimonio de la amiga de la víctima —al que tuvo acceso Télam y cuya identidad se resguarda— se centró en los momentos posteriores a que la joven le diera aviso para que la asista tras el presunto abuso que sufrió por parte de Villa el 26 de junio de 2021, en una vivienda del jugador del Barrio Privado “Venado II”, de Canning.

“Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa (…) estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky (…). Yo me retiré, después mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa”, expresó la joven en su testimonio ante la Justicia.

Según su declaración, la joven regresó pero una persona de seguridad no le abrió la puerta, mientras que su amiga no le atendía el celular porque, según aclaró, el jugador “se lo había sacado”. Al día siguiente, cuando se encontró con su amiga la notó “rara”, por lo que le preguntó qué había pasado la noche anterior y fue allí que la víctima le relató el abuso que sufrió por parte de Villa.

“(Villa) le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado), le hizo una escena de celos”, aseguró la testigo.

