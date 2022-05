Doctor Strange y la nueva era multiversal de Marvel Studios

María Victoria Gamboa Pasetto

Colaboración

Después del estreno de Spider-man: No Way Home, Doctor Strange in the multiverse of madness era la apuesta de Marvel Studios como primer estreno en cines del año. Sin dudas, una de las películas más esperadas por los fans que buscaban encontrar una continuación al caos multiversal generado en Spiderman, aunque no haya sido el caso.

Sinopsis

Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de tanto antiguos como nuevos aliados místicos, recorre las complejas y peligrosas realidades alternas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

Nuevamente en esta entrega nos encontramos con Benedict Cumberbatch en su rol de Stephen Stange como protagonista de esta cinta, pero esta vez acompañado de una gran antagonista como lo es Elizabeth Olsen en su papel de Wanda Maximoff/ La Bruja Escarlata, siendo esta realmente la gran estrella de la película; su actuación es magnífica, más allá de los problemas de guión con los que se haya enfrentado su personaje. También volvemos a ver Benedict Wong como Wong, a Chiwetel Ejiofor como Mordo, Rachel McAdams como Christine Palmer, además de la gran presentación del personaje de America Chávez, a cargo de Xochitl Gomez que funciona como hilo conductor de la película.

Con la dirección de Sam Raimi (aclamado director de Spider-man, Don't Breathe y Poltergeist), se puede decir que nos encontramos con la película más terrorífica de Marvel hasta el momento. Cuenta con muchos elementos del cine de terror y el slasher, además de muchas referencias y homenajes a clásicos de este género como son El aro, El resplandor o IT.

La cinematografía a cargo de John Mathieson (Gladiador, Logan) es, al igual que la primera entrega, un espectáculo visual. Esto es un gran punto a favor frente a un guión con tantos fallos y que pudo haber sido más cuidado. Por otro lado, en la musicalización contamos Danny Elfman (Beetlejuice, Avengers: Age of Ultron), quien se vuelve a reunir con Raimi para crear una nueva banda sonora que es perfecta para cada momento de la cinta.

Si bien los fanáticos no están del todo contentos, debido a los problemas de guión y quizás un desarrollo demasiado apresurado, esta película es una apuesta totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados Marvel Studios, por lo que vale totalmente la pena disfrutarla en la gran pantalla.

Ficha técnica

Título original: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Género: Acción, superhéroes

País y año: Estados Unidos, 2022

Director: Sam Raimi

Actores: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor