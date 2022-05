Denunciaron a un profesor: obligó a los alumnos a estar parados en el sol por cuatro horas

Denunciaron a un profesor de una escuela de la ciudad de Corrientes, que obligó a los alumnos a estar parados en el sol por cuatro horas, sin quitarse los abrigos, tomar agua, almorzar o sentarse.

El hombre se desempeña en la escuela Eragia (Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines), ubicada en avenida Centenario y Ruta 12, donde dicta clases prácticas.

La hermana de uno de los menores retenidos, Ailin Morales, relató en la red social Twitter que el profesor, de apellidoPletsch, obligadó a los alumnos a permanecer de pie en el sol desde las 11 hasta las 14.30, sin poder tomar agua, sacarse los abrigos, almorzar, ir al baño, sentarse o apoyarse porque "así iban a aprender".

En diálogo con ellitoral.com.ar, la joven indicó que el episodio se produjo a la hora de la salida de las clases prácticas, momento en el cual el hombre acusó a los estudiantes de robar una piedra de afilar "con mucho valor sentimental". Ailin explicó que el establecimiento educativo dicta la parte práctica desde las 8 hasta las 11 y la teórica de 14 a 19. Los chicos pueden irse de forma libre en el interludio, aunque muchos se quedan a comer en la escuela.

Para el momento en quePletschnotó la ausencia de la piedra de afilar, varios alumnos ya se habían retirado. Los que quedaban insistieron en que no tenían la herramienta y hasta se ofrecieron a mostrar sus mochilas. Aunque el profesor las revisó y no encontró el artículo perdido, no dejó que los jóvenes se retiraran.

Al contrario, los obligó a pararse en el sol. Quedaron retenidos los estudiantes de cuarto, a los que les quitó el celular, y algunos de sexto. También les quitó el agua y la comida. Bajo los rayos del sol, les prohibió quitarse los abrigos, sentarse o apoyarse.

"Todo el tiempo los violento verbalmente, incluso les mostraba los celulares y les decía 'miren como llaman sus padres, preocupados' y se reía", relató Ailin.

Las autoridades de la escuela no dieron aviso a los tutores, aunque "el director estaba al tanto y avaló la situación". Recién se enteraron cerca de las 14, momento en el cual una madre quiso retirar a su hijo y no pudo hacerlo.

"Otra de las chicas es mamá, la llamó a la cuñada porque ella todavía tenía su celular y le dijo que lo traiga al bebé, que tiene menos de un año, para darle de comer porque el profesor no la dejaba salir", contó Ailin e indicó que, cuando la muchacha llegó con el infante,Pletschle dijo que "si pasaba se iba a tener que quedar en el sol también". Así, el bebé y su madre estuvieron otra hora en el sol.

La denuncia fue realizada por la joven madre en la comisaría décimo sexta cerca de las 10 de la noche y el resto de los estudiantes anexó su exposición policial al documento formal.

La situación se "levantó" porque una de las alumnas tuvo un ataque de pánico y se desmayó. "El médico de la institución la revisó pero le dijo que se levantara y que era todo un show", expresó Ailin.

"Muchos de los chicos tienen fiebre, escalofríos y estrés, no quieren comer", se lamentó la joven y sentenció: "Las medidas disciplinarias son amonestaciones o firmas, esto fue un complot".

En tal sentido, comentó que el director sabía de la situación y que no se comunicó con los tutores. Para el lunes, convocó a una reunión porque "el profesor se va a hacer cargo".

Por último, la joven detalló que no es la primera vez que hay problemas conPletsch, ya que "hace comentarios misóginos, tiene actitudes erráticas y maltrata verbalmente a los alumnos".