Distinción nacional para un docente rural saladeño por su entrega a la enseñanza

Enrique Fernández, docente de una escuela rural del paraje Arroyito (Saladas) recibió un reconocimiento por su aporte a la enseñanza. El Supremo Consejo Federal del Grado 33° para la República Argentina entregó una condecoración tras la viralización de una foto del docente que asistía en días de lluvia. “Los héroes son los chicos”, aseguró Fernández a El Litoral.

“El reconocimiento fue porque durante este ciclo lectivo asistí en días de lluvia. Sin querer se hizo viral la historia con la foto que publiqué un día que salía con los chicos de la escuela. Yo la publiqué porque era como un homenaje a los chicos”, relató el docente. Enrique Fernández es docente de la escuela 616 del Paraje Arroyito.

“Es una escuela de cuarta categoría. Tenemos 11 alumnos. Teníamos dos más pero se fueron a la ciudad. Es de poquitos alumnos pero los chicos cumplen”, aseguró. En el lugar trabaja desde el 2017.

Este viernes pasado recibió el reconocimiento del Supremo Consejo, una logia masónica de Argentina. “Representa los valores y las enseñanzas incorporados en la más pura tradición francesa del Rito Escocés Antiguo y Aceptado”, aseguran desde la institución en su descripción.

“Estuvieron investigando porque escucharon la historia en Radio Rivadavia y a través de redes sociales”, aseguró sobre cómo llegaron a conocer su historia. A pesar de estar contento por la situación, admitió que: “Nosotros no trabajamos por el reconocimiento. Lo hacemos por el sueldo y por ayudar a los chicos”.

Sobre su trabajo en la escuela 616 el docente explicó que tiene “todos los grados. Dicto clases de nivel inicial, aunque no me corresponde porque es una primaria, pero no puedo desatender a mis futuros alumnos. Son chicos de 3 años hasta los de sexto grado”, indicó. Fernández es la única autoridad de la escuela. “Hago todo. Cocino y limpio la escuela también porque no tengo portero. Nunca pusieron portero así que me toca hacer las tareas de mantenimiento y limpieza general. Además del desayuno y almuerzo para los chicos”, contó.

Fernández agradeció el reconocimiento al Supremo Consejo y a la Municipalidad de Saladas.

“De todas formas los verdaderos héroes son los chicos. Los docentes estamos preparados para llegar a la escuela los días de lluvia, ellos son los que hacen el sacrificio mayor, así que el reconocimiento también es para ellos”, cerró emocionado Fernández.

