Valdés reclamó respuestas a Nación por las tarifas energéticas y subsidios

Luego de la inauguración del nuevo edificio de la Comisaría Nº 14, con asiento en el barrio Doctor Montaña, ayer el gobernador Gustavo Valdés consultado sobre la cuestión de la tarifa energética y subsidios, dijo que “no hay respuesta del Gobierno nacional”.

Mientras que sobre los subsidios al transporte tras el paro nacional indicó que “tuvimos una respuesta parcial del Gobierno nacional. Nosotros queremos igualar, con los subsidios comenzamos a nivelar, pero todavía no es suficiente y esto hace que nosotros tengamos esta disputa en lo que tiene que ver con gremios, gobierno nacional y provincias, cuando realmente hay que ponerse de acuerdo”.

“Cuando uno comienza o entra al camino de los subsidios, siempre tiene esta problemática, todo el sistema termina absolutamente desvirtuado. Hoy no sabés exactamente cómo viene la responsabilidad, antes era una concesión de los tramos de línea y ahora estamos hablando de subsidios de miles y miles de millones de pesos fundamentalmente en el país central y se olvidan del norte. Todos estamos peleando por más recursos”, reclamó.

En esa línea, también destacó el trabajo que vienen realizando junto con los gobernadores del Norte Grande y ante la décima Asamblea, que se realizará el viernes, dijo que “nosotros venimos trabajando en lo que es infraestructura para cada una de las provincias y con la visión del norte que tiene que ver con igualarnos a lo que es el país central”.

UCR

De cara a la Convención de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes y nacional, Valdés remarcó el trabajo que se viene realizando y anticipó que “en Corrientes estamos asumiendo las distintas autoridades, en las comunas donde va a estar el presidente del partido (por Ricardo Colombi), en otras voy a poder acompañarlos”.

En tanto, a nivel nacional, Valdés escribió para el diario La Nación e hizo hincapié en la responsabilidad de la UCR ante las próximas elecciones y poniendo el foco en lograr un mayor federalismo.

“Por eso, el 27 de mayo próximo, cuando se celebre en La Plata la Convención Nacional de la UCR, nuestra fuerza afrontará quizás como nunca antes la hora de la responsabilidad que le cabe como garante de las instituciones democráticas y las libertades ciudadanas”, escribió en clara alusión al deseo de que el candidato a presidente sea un radical.

Apeló a exhibir sin dobleces que “la República es el valor esencial, el bien mayor a preservar, y que es la única alternativa de progreso y libertad ante los espejismos autoritarios y esencialmente antisistema”.

“No es hora de hacer nombres ni de especular con fórmulas electorales, sino de promover ideas y de mostrar futuros posibles, juntos, en un espacio mayor”, dijo apuntando contra las mezquindades políticas que se están produciendo no solo dentro de la UCR, sino también en Juntos por el Cambio.

Aseguró que la “sociedad esta hastiada de internismos y asustada por el horizonte económico y social”.

Abogó por un plan de gobierno que apueste a las libertades, a la igualdad, a la educación. “No hay progreso alguno, que sin justicia no hay verdad, que sin inversión no hay empleo, que sin administración no hay recursos, que sin voto transparente no hay gobierno legitimo, y que sin la capacidad de dialogar y acordar que podemos estar en desacuerdo no hay convivencia democrática viable”, indicó en claro reclamo por un mayor federalismo y apuntando contra la centralidad del Gobierno nacional, luego de asegurar, ademas que este “gobierno no sabe gobernar”.

Pidió a sus correligionarios enviar un mensaje “de unidad en la Convención Nacional de la UCR”.

“Estamos seguros de contar con el respaldo de todos aquellos que aspiran a una Argentina democrática, inclusiva y respetuosa, como Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich”, enumeró Valdés.

Concluyó su artículo asegurando que “somos artífices de nuestro propio tiempo para lograr una sociedad más justa e inclusiva. Y que solo con la democracia se come, se educa y se cura”.

Agenda

El gobernador Gustavo Valdés continuará en la semana desplegando una importante agenda institucional y política. Hoy permanecerá en Capital y mantendrá reuniones en la Casa de Gobierno, informaron a El Litoral fuentes cercanas al Ejecutivo provincial.

Mañana encabezará los actos centrales en conmemoración al 212° aniversario de la Revolución de Mayo. La jornada iniciará a las 8 con el toque de diana. A las 9 continuará el saludo protocolar en la Casa de Gobierno, donde los que asistan podrán tomar chocolate caliente.

A las 10.45 es el desfile cívico militar en la avenida costanera General San Martín, entre las calles 25 de Mayo y Don Bosco.

En tanto, sobre la agenda del viernes no hubo confirmación oficial ya que en la misma jornada se concretará la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) en La Plata y la décima Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande que continuará con el temario que apunta a corregir las asimetrías en materia de energía, transporte y gas. También se avanzará con las políticas para fomentar las inversiones en la región.